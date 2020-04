Nach dem Erwachen aus einer 11-tägigen invasiven Beatmung zeigt sich der 76-jährige Patient sichtlich gerührt: „Ich kann es nicht glauben, dass ich es überstanden habe. Das Gefühl, wieder frei zu atmen, ist überwältigend“, so seine erste Reaktion..

Danke an das Team der Intensivstation auf pflegerischer und ärztlicher Seite, die Diagnostiker, die Therapeuten, die Helfer, die Unterstützer, die Mitarbeiter in Reinigung, Küche, Technik und Logistik. Alle haben für den 76-Jährigen den Grundstein für eine Rückkehr in ein normales Leben gelegt.