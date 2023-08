Mutter-Kind-Beziehung gleich nach Geburt stärken

Die Visite des Kindes durch die Kinderärztinnen oder -ärzte erfolgt im Patientenzimmer in Anwesenheit der Mutter, die Pflegedokumentation für Mutter und Kind erfolgt in einer gemeinsam geführten Akte. Ein großer Unterschied zu früher, wo Säuglinge im Kinderzimmer und Mütter auf der Wochenbettstation betreut wurden.

Im Landesklinikum sieht man durch dieses Konzept zahlreiche Vorteile: Mutter und Kind lernen einander früher und besser kennen und auch das Stillen wird gefördert. „Die Integrative Wochenbettpflege ist sowohl für die Mitarbeiterinnen als auch für die Wöchnerinnen und deren Kinder ein äußerst zufriedenstellendes Konzept. Die Mitarbeiterinnen können Mutter und Kind individuell betreuen und auf Wünsche sofort reagieren“, erklärt Sabine Lippert, Stationsleitung und Hebamme der Geburtshilflichen Abteilung des Landesklinikums Neunkirchen.

„Das Ziel ist es, Mutter und Kind nach der Geburt so wenigen Trennungen wie nötig auszusetzen und die Kompetenz der Mutter und des Vaters durch Anleitung und Beratung zu stärken“, so Lippert.

Die angestellten Hebammen werden auch durch die wechselnden Dienste in der Schwangerenambulanz, im Kreißsaal und im Wochenbett miteinbezogen. Die Hebamme wird in allen drei Bereichen ihres Berufsfeldes eingesetzt und es kommt häufig vor, dass eine werdende Mutter von derselben Hebamme in der Ambulanz, im Kreißsaal und im Wochenbett betreut wird.

Einen positiven Zuspruch der Frauen zu diesem Betreuungskonzept erfährt die Geburtshilfliche Abteilung laut LK oft durch Briefe von entlassenen Müttern und durch die Auswertungen in den jährlich stattfindenden Patientenbefragungen.