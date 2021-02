"So kann es nicht mehr weitergehen", lautet die zentrale Botschaft der Bezirks-SPÖ im Steinfeldzentrum Breitenau. In einer eigens einberufenen Pressekonferenz machen am Freitagvormittag Landtagsabgeordneter Christian Samwald und seine Parteikollegen auf das angebliche "Corona-Chaos" in Gemeinden und Land aufmerksam.

"Probleme und Verunsicherung"

Das größte Problem in den Augen der Sozialdemokraten ist der für sie fehlende Informationsfluss seitens des Bundes. "Wir erfahren einiges nur aus den Medien. Danach bekommen wir eine Verordnung und dann heißt es 'Setzt das um!'", so Samwald. Es stimme zwar, dass die Gemeinden derzeit als Nahversorger fungieren würden, doch ohne Informationen sei das schwierig. Bei vielen Bürgern stelle sich momentan auch die Frage nach Impfungen. "Die Leute kommen zu mir und fragen mich, wann und wo sie geimpft werden und ich kann ihnen schlichtweg keine Antwort geben", erzählt Bereitenaus SPÖ-Bürgermeister Helmut Maier über seinen derzeitigen Alltag. Amtskollege Harald Ponweiser aus Höflein kann Maier nur beipflichten: "Du hast auf viele Dinge keine Antwort mehr. Es wurde gerade eines der größten Werbe- und Marketingbudgets im Nationalrat beschlossen. Aber anscheinend werden mit diesem Geld die falschen Inhalte transportiert, denn sonst müssten wir nicht so viele Fragen beantworten!"

"Zusammenarbeit ist wichtig"

Dass die Krise nur gemeinsam, über die Parteigrenzen hinweg, zu bewältigen sei, stellte auch die SPÖ klar. "Ich denke, wir arbeiten hier alle gut zusammen. Das Problem ist nur, dass der Bund immer kurzfristig entscheidet und danach keine Infos an die Gemeinden gehen", so Landtagsabgeordneter Samwald. Die Gemeinden dürften laut SPÖ jetzt nicht im Stich gelassen werden, denn ohne diese könne man das Land nicht so durchimpfen, wie sich der Bund das vorstelle, wird betont.

"Massentests waren Herausforderung"

Nun sei die Angst vieler Gemeinden groß, dass man wie auch bei den Massentests vor eine ähnlich große Herausforderung gestellt werde. "Wir bekamen damals bei den Massentests keine Information. Wir mussten hier nur reagieren, anstatt gemeinsam agieren zu können", so Seebensteins SPÖ-Ortschefin Marion Wedl. Sie ist auch der Meinung, dass die Impfungen ohne Hilfe der Gemeinden nicht wie gewünscht umgesetzt werden könnten. Um zumindest bei den geplanten Impfstraßen nicht überrumpelt zu werden, fordert die SPÖ, dass die Gemeinden zwei Wochen vor dem Eintreffen der Impfungen informiert werden. "Jetzt wäre die Zeit, um alles gut planen zu können. Jetzt sind die Impfungen noch nicht da. Doch uns fehlen schlichtweg die Informationen!", so SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Rene Wunderl.