Die Coronapolitik der Bundesregierung, die „Ibiza-Affäre“, Umwelt oder Bildung – die Themenpalette hätte kaum breiter sein können. Auf Einladung der „Jungen Generation“ diskutierten in der Vorwoche unter anderem die SPÖ-Nationalräte Julia Herr und Andreas Kollross sowie regionale SPÖ-Vertreter über Kommunal-, Landes- und Bundespolitik.

Eingeleitet wurde die Veranstaltung mit einer „Walk and talk“-Runde, wie sie die „JG“ rund um Vorsitzenden Wolfgang Jahrl bereits in den vergangenen Wochen mehrmals durchgeführt hatte. Anschließend stattete man auch dem Sozialen Wohnhaus Neunkirchen einen Besuch ab.

Höhepunkt war schließlich aber die Debatte auf der Sommerbühne am Hauptplatz. Massive Kritik gab es dabei von allen Diskutanten an der Coronapolitik der Regierung. Türkis-Grün habe die Pandemie vor allem dazu genutzt, „um Eigen-PR zu machen“, zeigte sich Andreas Kollross, auch Bürgermeister der Gemeinde Trumau im Bezirk Baden, überzeugt. Bundeskanzler Kurz habe vor allem Angst geschürt und damit „sehr viele Menschen verloren“, so Kollross.

Neunkirchens Stadtparteivorsitzende, Bundesrätin Andrea Kahofer erklärte, dass ihr Vertrauen in ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann „endenwollend“ sei: Die Corona-Maßnahmen für den Herbst seien „viel zu spät“ verkündet worden, das Schulsystem in Österreich gehöre „grundsätzlich ordentlich reformiert“. Dass in Zeiten des Homeschoolings manche Kinder dem Unterricht via Handy folgen mussten, weil sie keinen PC zur Verfügung hatten, sei nicht hinnehmbar – und abseits dessen brauche es einen Breitbandausbau, so Kahofers Appell.

Viel Kritik an Bundes-ÖVP

Auch sonst hatte man für die regierende ÖVP wenig schmeichelhafte Worte übrig – Madhavi Hussajenoff, Bezirks-Spitzenkandidatin für die nächste Nationalratswahl, meinte in Bezug auf den Ibiza-U-Ausschuss sogar: „Was in der türkisen ÖVP alles falsch rennt – das zu erörtern, das würde den Rahmen sprengen!“ Zugleich übte sie aber auch leise Kritik an der eigenen Partei – die SPÖ sei „zu lange mit sich selbst beschäftigt“ gewesen, zuletzt habe man im U-Ausschuss aber „wichtige und gute Arbeit“ geleistet. Dem pflichtete Nationalratsabgeordnete Julia Herr, zwischen 2014 und 2020 Verbandsvorsitzende der „Sozialistischen Jugend“ Österreich, bei: „Egal, wie viel Cola Rum ich trinke – ich verschenke unser Steuergeld nicht“, meinte sie mit Blick auf die Affäre rund um den ehemaligen Vizekanzler HC Strache.

Was die kommenden Urnengänge betrifft, gab Neo-SPÖ-Bezirksparteichef Christian Samwald die Linie klar vor – etwa für die Landtagswahl im Jahr 2023: „Wir wollen die ,Absolute‘ der ÖVP brechen, gute Politik für den Bezirk machen und viele Mandate holen!“ Ähnlich formulierte es Madhavi Hussajenoff: Ziel müsse es sein, „in jeder gesetzgebenden Körperschaft“ vertreten zu sein.

Jahrl: „Politische Arbeit attraktiver machen!“

„JG“-Stadtvorsitzender Wolfgang Jahrl zeigte sich mit dem Abend schlussendlich zufrieden – auch, wenn man sich wohl mehr Gäste am Hauptplatz erwartet hatte: „Natürlich wäre ein wenig mehr Besuch nicht schlecht gewesen, aber mit gravierend viel mehr Publikum war – temperaturbedingt an diesem doch schon kühleren Abend – nicht zu rechnen.

Es zeigt aber auch, dass politische Arbeit wieder attraktiver gemacht werden muss.“ Mit Julia Herr habe man „eine wirklich tolle, junge Bundespolitikerin“ zu Gast gehabt: „Als Vorsitzender machen mich die positiven Resonanzen natürlich sehr stolz, aber ich sehe darin auch den Auftrag, als junge SPÖ Politik und Gesellschaft noch näher zusammenführen.“