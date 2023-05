Bezirk Neunkirchen: „Rote“ Delegierte ohne klare Präferenz

Andrea Kahofer, Gerlinde Metzger, Carina Perner-Reiter, Erik Hofer und Christian Samwald – diese fünf Personen sind es, die den Bezirk Neunkirchen am kommenden Samstag beim SPÖ-Bundesparteitag als Delegierte vertreten werden. Und damit mitbestimmen, ob Hans Peter Doskozil oder aber Andreas Babler nächster SPÖ-Chef im Bund wird. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, die bei der österreichweiten Mitgliederbefragung knapp auf Platz drei gelandet war, wird am Parteitag nicht erneut antreten. Für Juni hat die jetzige Klubobfrau auch ihren Rückzug aus dem Parlament in Aussicht gestellt.

Eine eindeutige Präferenz, wen sie am Samstag unterstützen werden, lassen die fünf Bezirksvertreterinnen und -vertreter nicht erkennen – auch wenn es naheliegend erscheint, dass die Mehrheit wie die NÖ Landespartei Doskozil unterstützen wird. Bis auf Bezirksparteichef Christian Samwald (siehe Seite 5) lässt sich gegenüber der NÖN aber niemand offiziell in die Karten blicken.

„Ich bin tatsächlich noch im Entscheidungsprozess, ich spreche sehr viel mit unseren Mitgliedern, weil ich diese dort schließlich auch vertrete“, sagt Gemeinderätin Carina Perner-Reiter, Vorsitzende der SPÖ Payerbach-Reichenau und Mitarbeiterin in der Bezirksparteizentrale. Für sie „müssen nach der Wahl, egal wie sie ausgeht, alle zu hundert Prozent hinter dem neuen Vorsitzenden stehen“, sagt sie: „Denn wir müssen endlich wieder über unsere Arbeit und die Themen reden!“

Hofer: „Geht mir um Inhalte, nicht um Personen!“

Seine endgültige Entscheidung erst am Parteitag treffen will der Ternitzer SPÖ-Gemeinderat Erik Hofer, auch Chef der „Jungen Generation“ im Bezirk. Er habe zwar eine „gewisse Tendenz“, wolle aber die Präsentation beider auf dem Parteitag abwarten. „Mir geht es weniger um Personen als um Inhalte“, sagt er. Dass die Basis bei der Obmann-Kür mitreden kann, begrüßt Hofer: „Auch wenn das Prozedere dazu jedenfalls geschärft werden muss, denn die Pannen waren patschert.“

Erik Hofer, Gemeinderat in Ternitz. Foto: Morgenbesser

„Schwer“ mit der Entscheidung tut sich laut eigener Aussage Andrea Kahofer, SPÖ-Stadtparteichefin in Neunkirchen und zuletzt Vizepräsidentin des Bundesrates. Ihr Wunschszenario wäre eine Zusammenarbeit der beiden Kandidaten. „Jeder der beiden hat seine Vorteile, jeder hat aber auch Lücken. Ideal wäre es, wenn einer der beiden die Partei, der andere den Klub führen würde.“ Eine Lösung, die kurz nach dem Ende der Mitgliederbefragung auch von Genossinnen und Genossen auf Bundesebene diskutiert wurde, nun aber vom Tisch ist.

Für Metzger braucht es „Einheit hinter Sieger“

In der „Findungsphase“ ist Gerlinde Metzger, Chefin der SPÖ-Frauen sowie (neben Andrea Kahofer und Sylvia Kögler) stellvertretende Bezirksvorsitzende. „Ich schaue mir alle Interviews der beiden an, rede mit meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem aber natürlich mit den Frauen in der Partei“, sagt die Neunkirchnerin. Dass die Basis in die Vorsitzenden-Suche eingebunden wurde, begrüßt Metzger – und auch, dass es nun zu einer Kampfabstimmung kommt, sei „nicht so schlecht“, meint sie: „Ich weiß, dass manche damit nicht glücklich sind, aber es ist das gute Recht des zweiten Kandidaten, dass auch er antritt.“ Nach der Abstimmung brauche es jedenfalls „eine Einheit hinter dem Sieger“: „Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber es muss jedenfalls Ruhe einkehren“, so Metzgers Wunsch.

Hussajenoff plädierte für Stichwahl durch die Basis

Bei der Frage, wen sie sich als neuen Vorsitzenden wünschen, wagen sich auch andere Bezirksfunktionäre kaum aus der Deckung (siehe „Frage an Funktionäre“ unterhalb). Einzig Wartmannstettens SPÖ-Obfrau Erika Grundtner hofft darauf, dass Andreas Babler das Rennen macht. Dass mit Pamela Rendi-Wagner eine „sehr kompetente Frau“ aus dem Rennen sei, finde sie persönlich „schade“, sagt sie.

Madhavi Hussajenoff, geschäftsführende Gemeinderätin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin im Bezirk Neunkirchen. Foto: SPÖ Grünbach

Madhavi Hussajenoff, Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl für die SPÖ, hätte eine Mitglieder-Stichwahl befürwortet, so eine Person keine absolute Mehrheit erhält. „Der Vorstand hat sich jedoch damals bereits dagegen entschieden“, bedauert Hussajenoff. Dass es am Parteitag nun zur Kampfabstimmung kommt, sei „legitim“. Ihr Wunsch: „Dass die Partei nach dieser Wahl endlich zur Ruhe kommt und sich beide Lager zusammenraufen und gemeinsam im Sinne der Partei beziehungsweise des Landes arbeiten.“

Mehr zum Thema:

SPÖ-Kampfabstimmung Neunkirchens SPÖ-Chef Samwald will „Dosko“ als neuen Obmann

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.