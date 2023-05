Neunkirchens SPÖ-Chef Samwald will „Dosko“ als neuen Obmann

Vor der Mitgliederbefragung hatte sich Christian Samwald noch bedeckt gehalten – nun ist die Sache aber klar: Neunkirchens SPÖ-Vorsitzender wird bei der Kampfabstimmung am Samstag den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil unterstützen. So wie auch schon bei der Mitgliedbefragung, wie Samwald gegenüber der NÖN offenlegt: „Ich habe mich bereits für ihn entschlossen, als es mit ihm und Pamela Rendi-Wagner erst zwei Kandidaten gab. Rendi-Wagner hat die Partei in einer schwierigen Zeit übernommen, aber für mich war klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben eine Wahlniederlage nach der anderen erlebt“, so Samwald.

Hans Peter Doskozil will neuer SPÖ-Chef im Bund werden. Foto: APA/Roland Schlager, ROLAND SCHLAGER

Doskozil habe – „knapp, aber doch“ – die Mitgliederbefragung für sich entschieden, daher gelte ihm nun „volle Unterstützung“, so Samwald. „Natürlich darf Andreas Babler antreten – aber ausgemacht war es eigentlich anders“, so der Ternitzer Vizebürgermeister mit Blick auf den zweiten Kandidaten, der – wie berichtet – stets für eine Mitglieder-Stichwahl geworben hatte. Klar sei jedenfalls: „Wer auch immer gewinnt, hat meine hundertprozentige Unterstützung!“

Ob er den übrigen Bezirks-Delegierten (siehe Seite 4) eine Wahlempfehlung für Samstag mitgebe? Samwald: „Jeder weiß, wofür ich stehe, aber wir sind selbstverständlich eine demokratische Bewegung und jeder trifft seine Entscheidung.“

Mit seinem (späten) „Outing“ für Doskozil tut es Samwald nun übrigens seinem Chef in Ternitz, Rupert Dworak, gleich, der sich schon vor Wochen für den Burgenländer ausgesprochen hatte. Im Gegensatz dazu nannten Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender, sein Vizebürgermeister Michael Schwiegelhofer und Seebensteins Ortschefin Marion Wedl Andi Babler als ihren Favoriten.

