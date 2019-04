Alternative zum Rechtsruck und der Konzernpolitik – das will die Sozialdemokratie eigenen Angaben zufolge bei der kommenden Europawahl am 26. Mai sein. Auch im Bezirk Neunkirchen hat der Wahlkampf bereits begonnen. So tourte die Kandidatin des Bezirks Neunkirchen, Ternitz‘ SPÖ-Stadträtin Jeannine Schmid zuletzt mit NÖ-Spitzenkandidat, Klubobmann-Stellvertreter Günther Sidl durch den Bezirk. Begleitet wurden die beiden von Bundesrätin Andrea Kahofer und Landtagsabgeordnetem Christian Samwald.

SPÖ Bezirk Neunkirchen Wasserverbandsobmann, Stadtrat Peter Spicker, LAbg. Christian Samwald, EU-Wahl-Spitzenkandidat NÖ Günther Sidl und Bundesrätin Andrea Kahofer.

Erste Station der Tour durch den Bezirk war die Firma Tritec Handels-GmbH in Neunkirchen, die den „Brexit“, also den geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union voraussichtlich sehr zu spüren bekommen wird. Besucht wurden außerdem die Firma Wickeltechnik GmbH in Neunkirchen und der Wasserleitungsverband Ternitz.

„Ein geeintes Europa ist für die Wirtschaft enorm wichtig, aber auch der wichtigste Garant für den Frieden für die Völker Europas. Politische Kräfte, die aus politischem Kalkül den Nationalismus anheizen, gefährden nicht nur den Wirtschaftsstandort Europa, sie gefährden auch den Frieden innerhalb Europas“, ist SPÖ NÖ-Spitzenkandidat Günther Sidl überzeugt.