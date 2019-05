Der Slogan „Arbeit ist unser Thema“, er zierte nicht nur das Plakat beim Rednerpult – er zog sich wie ein roter Faden durch die Ansprachen bei der traditionellen Maifeier der Bezirks-SPÖ, die heuer in der Ternitzer Stadthalle stattfand. In den insgesamt vier Ansprachen wurden die Funktionäre und Partei-Sympathisanten auf die sozialdemokratischen Werte eingeschworen – und es fehlte nicht an Kritik an der türkis-blauen Bundesregierung.

Zur FPÖ-Kritik am ORF: "So etwas dürfen wir uns nicht gefallen lassen!"

Landtagsabgeordneter Christian Samwald, der im Vorjahr die Festrede gehalten hatte, erinnerte sich an seine damalige Ansprache zurück – „und was ich damals gesagt habe, was mit dieser türkis-blauen Bundesregierung so alles kommen wird.“ Ein Jahr später zeige sich, so Samwald, dass „noch viel mehr auf uns zugekommen ist, als wir befürchtet haben“. ÖVP und FPÖ würden „von unten nach oben“ verteilen und nicht umgekehrt. Und Samwald kritisierte den Umgang der Regierung mit den Medien – am Beispiel des vielzitierten „ZIB 2“-Gesprächs zwischen FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky und ORF-Anchorman Armin Wolf, in dem Vilimsky dem ORF-Moderator „Konsequenzen“ wegen seines Interviewstils angedroht hatte. Samwald: „So etwas dürfen wir uns nicht gefallen lassen!“

Standing Ovations für EU-Spitzenkandidatin Schmid

Auf europäische Themen fokussierte sich anschließend Ternitz‘ SPÖ-Stadträtin Jeannine Schmid, die für die Bezirkspartei als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl am 26. Mai antritt. Sie warb für einen „Kurswechsel in Europa, in dem wieder die Menschen im Mittelpunkt stehen, und nicht die Großkonzerne“. Auch plädierte Schmid für „einen Kurswechsel in der Klimapolitik: Unser Planet hat Fieber und die Temperatur steigt!“ Europa müsse „vorwärts bewegt“ werden, es brauche „keine Rückschritte ins letzte Jahrhundert“. In den verbleibenden Tagen bis zur EU-Wahl gelte es, „jede Gelegenheit zu nutzen, um gegen Rechtspopulismus und Neoliberalismus einzustehen“, so Schmid, die für ihre Rede Standing Ovations erhielt.

Dworak will SPÖ-Stadtchefs in Neunkirchen und Gloggnitz

Hart mit der Bundesregierung ging SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ins Gericht. Von „christlich-sozial“ sei da keine Spur mehr, so die Landesrätin, die einmal mehr das Ende für die sogenannte „Aktion 20.000“ kritisierte. Die ÖVP-FPÖ-Regierung arbeite daran, den Druck auf die Arbeitnehmer zu erhöhen – etwa mit dem vielzitierten „12-Stunden-Tag“. Und Ternitz‘ Bürgermeister, GVV-Präsident Rupert Dworak richtete seinen Blick dann schon Richtung Gemeinderatswahl, die Anfang kommenden Jahres stattfinden wird.

Er sei überzeugt davon, „dass wir diese Wahl mit Erfolg schlagen werden. Denn wir haben fünf Jahre gehackelt und nicht gehetzt!“ In Neunkirchen brauche es jede Unterstützung für Bundesrätin und Spitzenkandidatin Andrea Kahofer, man wolle in der Bezirkshauptstadt „stimmenstärkste Partei werden und um den Bürgermeister mitreden.“

Und auch Gloggnitz nahm Dworak ins Visier, wo es mit dem derzeitigen Vizebürgermeister Erich Santner „einen idealen Nachfolger als Bürgermeister“ gebe. Derzeit hält in der Alpenstadt die Liste „Wir für Gloggnitz“ bei 13 und damit den meisten Gemeinderatsmandaten – und mit Irene Gölles stellt man auch die Stadtchefin.

Der offizielle Festakt endete mit dem Bieranstich durch Landesrätin Königsberger-Ludwig und Stadträtin Schmid. Ebenfalls als Gäste anwesend: Die Bürgermeister Sylvia Kögler (Grafenbach-St. Valentin), Oberst Günter Wolf (Schwarzau/Steinfeld) und AMS-Chef Walter Jeitler (Wimpassing) sowie Nationalrat außer Dienst Peter Marizzi und Bürgermeister außer Dienst Werner Feurer. Die musikalische Umrahmung übernahm der 1. Ternitzer Musikverein.