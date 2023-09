SPÖ Neunkirchen Ebruster wirft als Stadtparteiobfrau-Stellvertreter das Handtuch

Kurt Ebruster zieht sich innerhalb der Stadtpartei zurück, Stadtrat bleibt er aber. Foto: Philipp Grabner

I n der Vorwoche waren erste Unstimmigkeiten innerhalb der SPÖ an die Öffentlichkeit durchgesickert: Am Montagabend machte SPÖ-Stadtrat Kurt Ebruster in einer Stadtparteisitzung Nägel mit Köpfen und fixierte seinen im Vorfeld angekündigten Rückzug als Stellvertreter von Stadtparteivorsitzender Andrea Kahofer. Eine Funktion, die er gemeinsam mit Günther Kautz innehatte.