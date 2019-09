Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der SPÖ Payerbach-Reichenau konnten die Mitglieder mit SPÖ-Vorsitzendem Wolfgang Reiter auf erfolgreiche und vor allem produktive Jahre zurückblicken. Wichtigster Punkt der Versammlung war allerdings die Vorstellung der Kandidaten zur Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020.

Zwei neue Spitzenkandidaten

Während in Payerbach mit Franz Perner ein politischer Quereinsteiger die Liste anführen wird, stellt sich in Reichenau Gastwirt und geschäftsführender Gemeinderat Oliver Kobald der Wahl als Spitzenkandidat. Zum Abschluss standen dann noch drei Ehrungen am Programm: Das Ehepaar Elisabeth und Richard Dangl wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Ernst Atzelsberger für 60 Jahre.