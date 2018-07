Die Organisatoren rund um Neo-Bundesrätin Andrea Kahofer und Stadtrat Günther Kautz konnten sich mitsamt ihrem Team über zahlreiche Besucher freuen. Als Höhepunkt konnte der frühere Bundeskanzler, SPÖ-Bundesparteivorsitzender Christian Kern begrüßt werden, der nach einer kurzen Rede ein Bad in der Menge nahm und für persönliche Gespräche zur Verfügung stand. Außerdem interviewte Stadtrat Günther Kautz die beiden neuen Bezirks-Abgeordneten, Bundesrätin Andrea Kahofer und Landtagsabgeordneten Christian Samwald. Außerdem wurde Kegellegende Hans "Naz" Spenger zum 80. Geburtstag gratuliert.

SPÖ-Bürgermeister gaben sich ein Stelldichein

Unter den Gästen konnte die Stadt-SPÖ fast alle roten Bürgermeister aus dem Bezirk begrüßen, darunter etwa Sylvia Kögler aus Grafenbach, Peter Steinwender aus Grünbach am Schneeberg, natürlich GVV-Präsident und Ternitz-Stadtchef Rupert Dworak, Günter Wolf aus Schwarzau am Steinfeld, Marion Wedl aus Seebenstein sowie Altbürgermeisterin Margit Gutterding und Nationalrat außer Dienst Hans Hechtl aus Neunkirchen.

