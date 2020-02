In Schwarzau am Steinfeld wird neu gewählt. Das ist nach einem Medientermin der SPÖ am Freitagnachmittag fix: Wie der bisherige Bürgermeister Günter Wolf, der bisherige Vizebürgermeister Klaus Hofer sowie SPÖ-Landtagsklubobmann Reinhard Hundsmüller und Bezirksparteivorsitzender, GVV-Präsident und Bürgermeister Rupert Dworak erklärten, werden alle SPÖ-Gemeinderäte in Schwarzau am Steinfeld ihre Mandate zurücklegen und auch sämtliche Ersatzkandidaten auf ihren Sitz verzichten. Der Weg für einen erneuten Urnengang, für den die Landesregierung schließlich einen Termin festlegen muss, ist damit frei.

Wolf zieht sich zurück

Klar ist dabei auch, dass Günter Wolf nicht erneut als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird. Stattdessen soll sein bisheriger Stellvertreter Klaus Hofer die Sozialdemokraten in die Neuwahl führen und den Ortschef-Sessel von Evelyn Artner (ÖVP) zurückholen. Mit welchem Team, das werde man noch klären: „Der Grundstock wird bleiben, wir werden alle Details in den kommenden zwei Wochen fixieren", so Hofer vor Medienvertretern.

Hofer ist "idealer Kandidat"

Begründet wird der Schritt damit, dass das Ergebnis der Gemeinderatswahl „durch Illoyalität und Verrat“ eines Mandatars umgedreht worden sei, wie betont wurde. „Ich hoffe, dass dem Mandatar, der umgefallen ist, nunmehr bewusst ist, welchen Schaden er angerichtet hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bevölkerung nicht versteht, dass ihr Entscheid im Gemeinderat nicht umgesetzt wurde“, erklärte Bezirksparteivorsitzender Rupert Dworak.

Dem pflichtete Klubobmann Reinhard Hundsmüller bei: „Der Wille der Bevölkerung wurde durch eine Allianz gegen die Sozialdemokratie gebrochen!“ Dem neuen Spitzenkandidaten stärkt er den Rücken. Er sei schon bisher voller Elan für die Anliegen der Menschen da gewesen, bekräftigte der Klubchef der SPÖ im Landtag.

Die SPÖ-Vertreter hoffen auf einen Wahltermin noch vor dem Sommer.

Mehr über die aktuellen Entwicklungen hier auf noen.at und ausführlich in der nächsten NÖN Neunkirchen-Printausgabe!