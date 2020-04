Von den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ebenso betroffen ist die Fitness- und Therapiebranche. So musste auch das Sport- und Gesundheitszentrum (SGZ) in Aspang vorübergehend schließen – sehr zum Bedauern von Kunden und Patienten, die nun auf ihre Bewegungs- und Therapiemöglichkeiten verzichten müssen.

Auf vielfachen Wunsch entschloss sich Geschäftsführer Karl Morgenbesser nun aber für eine Öffnung des Rehabereichs für Akut-Patienten: „Mit aktueller Überweisung durch den behandelnden Arzt und unter Einhaltung strenger Richtlinien werden nun wieder Patienten, vor allem mit akuten Symptomen am Bewegungsapparat, behandelt“, erklärt Morgenbesser.

Des Weiteren ging das SGZ bereits einige Tage nach der Schließung mit einem Reha-Youtube-Kanal online. Kurz darauf startete der Gruppenfitness-Bereich mit Video-Gruppen-Einheiten via „Zoom App“. „Mittlerweile werden vier bis fünf Mal pro Woche Gruppentrainings gratis angeboten“, erklärt Geschäftsführer Morgenbesser.

Geräte werden an Mitglieder verliehen

Ein besonderer, weiterer Service startete mit dem vergangenen Wochenende: Mitglieder des SGZ können sich nach Anmeldung Geräte ausborgen. „Die Loyalität und die positiven Rückmeldung, wie sehr sich unsere Mitglieder wieder auf die Eröffnung freuen, motivieren uns, möglichst alles zu tun, dass sich unsere Leute auch beim Heim-Training wohlfühlen und vor allem etwas Sinnvolles machen können“, so Morgenbesser. Die meisten Mitglieder würden sich die Geräte direkt bei der Anlage nach genauen Abholzeiten kontaktlos abholen, einigen habe man die Geräte zugestellt: „Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich knapp 60 Personen, um unterschiedlichste Geräte zu leihen. Bei Wiedereröffnung werden diese dann wieder eingesammelt“, erklärt der Geschäftsführer.

Was eine mögliche Wiedereröffnung betrifft, rechnet Morgenbesser mit entsprechenden Auflagen. „Bei einer möglichen Wiedereröffnung kommen uns sicher die Größe der Anlage in Relation zur Mitgliederanzahl und die ohnehin hohen Hygienestandards aufgrund unserer Therapieangebote zugute. Ich rechne mit einer Auflage zu einer maximalen Anzahl an Anwesenden pro Quadratmeter, welche sicher konsequent eingehalten werden kann“, ist der Geschäftsführer optimistisch.

Hintergrund:

Das SGZ (Sport- und Gesundheitszentrum) in Aspang versteht sich seit 15 Jahren als Komplettanbieter für Fitness- und Reha.

Die 1500 Quadratmeter große Anlage im Zentrum der Marktgemeinde bietet Möglichkeiten für den Fitness Crack bis hin zu gesteuerten Reha-Prozessen. Gerade der Bereich der durchgeplanten und gesteuerten Physio-Therapien bis „back to sports“ erfuhr laut eigenen Angaben in den letzten Jahren ein starkes Wachstum. Mittlerweile bilden knapp 20 Therapeuten aus Physiotherapeuten, Heilmasseuren, Ergotherapeuten und Medizinern ein Freiberufler-Team, das mit den Sportwissenschaftern und Trainern Trainings- und Rehakonzepte erarbeitet. Geschäftsführer des SGZ ist Karl Morgenbesser.