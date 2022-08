SPÖ Neunkirchen geht mit neuem Jugendtreff in Offensive

Werbung

Dass der Sportplatz eine neue Tribüne kommt, ist so gut wie fix. Verbunden damit sind dann auch frei werdende Räumlichkeiten im alten Sporthaus, um deren Nachnutzung sich die Junge Generation der SPÖ nun schon intensive Gedanken macht. Geht es nach ihren Ideen, soll künftig die Jugend davon profitieren: „Wir würden dort gerne einen Treffpunkt für Jugendliche etablieren“, so SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Jahrl und seine Mitstreiterin Tina Sebesta.

Zu wenig Möglichkeiten für Neunkirchner Jugend

„Erst vor ein paar Monaten hat sich bei der Podiumsdiskussion, die die Stadt gemeinsam mit der NÖN zur Zukunft Neunkirchens durchgeführt hatte, herauskristallisiert, dass es für die Jugendlichen in der Stadt viel zu wenig Möglichkeiten gibt“, sieht sich Jahrl in seinem Plan bestätigt. Die Räumlichkeiten wären für einen Jugendtreffpunkt geradezu ideal: „Es gibt Toilettenanlagen und eine Kantine. Meiner Meinung nach müsste man gar nicht viel investieren, um das Objekt in einen entsprechenden Zustand zu bringen.“

Thema gehört aufgegriffen

Gleichzeitig betont er aber, dass die Planungen erst in der Anfangsphase stecken würden: „Wie das alles genau aussehen könnte, wer so eine Einrichtung betreut und sie pflegt, das müsste man ohnehin noch alles abklären. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gemeinsam mit den anderen Fraktionen an einen Tisch setzen und so ein Projekt starten könnten“, so Jahrl. Er kann sich beispielsweise auch vorstellen, die Räume zusätzlich für private Veranstaltungen oder Partys zu vermieten.

Stadtchef gegen eine „Pseudo-Gastronomie“

Für ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ist das Thema jetzt noch nicht aktuell: „Jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir die Genehmigung des Landes für den Tribünenbau bekommen und dann können wir uns Gedanken über eine Nachnutzung machen.“ Gänzlich abgeneigt ist er der Idee aber nicht, wiewohl „ich es lieber gehabt hätte, wenn der Gemeinderat Jahrl mir das persönlich und nicht über die Zeitung präsentiert. Denn für gute Ideen habe ich immer ein offenes Ohr.“ Fest stehe für ihn, dass in die Räumlichkeiten aber einiges investiert werden muss: „Die sind in keinem guten Zustand.“ Probleme habe der Stadtchef allerdings mit einer Ausschank: „Wir werden dort sicher keine Pseudo-Gastronomie etablieren“, spricht er ein Machtwort.

