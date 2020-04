Mental-Tipp #11 Das Gleichgewicht halten

In einer herausfordernden Situation, wie wir alle sie derzeit erleben, überwiegen mitunter innere Zweifel und negative Gedanken. Mit dem Bild der inneren Waage kann es gelingen, ein Gleichgewicht zwischen negativen und positiven Gedanken herzustellen: Stellen Sie sich vor, Sie legen für jedes „Gewicht“, das ein Kummer-Gedanke oder Selbstzweifel auf die Negativ-Seite der Waage bringt, ein gleich großes mit einem Mut-Macher auf die Positiv-Seite - so lange, bis die Waage zumindest im Gleichgewicht ist. Vielleicht gelingt es Ihnen sogar, zumindest für einige Zeit größere Gewichte in die positive Waagschale zu werfen?