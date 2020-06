Mental-Tipp #19 Kooperation statt Krise

Wann immer eine Krisensituation die Suche nach guten Lösungen erfordert, werden stets Stimmen laut, die meinen, „man“ hätte doch dieses oder jenes besser oder anders machen können. Gerade in den sozialen Medien lassen sich dann üble Nachreden und Kommentare leicht schreiben und rasch verbreiten. Doch für gute und kreative Möglichkeiten der Krisenbewältigung im Sport brauchen wir einen wertschätzenden Umgang unter Sportler*innen, Trainer*innen und Funktionär*innen. „Wir müssen uns nur gegenseitig zuhören und uns einmal in die Schuhe der anderen stellen. Miteinander können wir jede Situation gut meistern“, sagt Anna Kleindienst-Jilly, Dressurreiterin und Leiterin eines Pferdeportzentrums in Gerasdorf bei Wien. Der Wechsel der Perspektive erhöht das gegenseitige Verständnis. Genau so funktioniert der Weg aus sportlichen und anderen Krisen!

Das vollständige Interview mit Anna Kleindienst-Jilly und der Ausbildungsreferentin des Österreichischen Pferdesportverbandes, Susanna Kleindienst-Passweg, zum Nachlesen und -schauen

http://www.oeps.at/main.asp?kat1=78&kat2=495&vid=1&NID=9842