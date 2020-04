Mental-Tipp #8 Punktgenaue Konzentration

Wenn wir konzentriert sind, dann fokussieren wir unsere Aufmerksamkeit; wir richten Wahrnehmung und Denken voll und ganz auf eine Aufgabe. Doch gerade jetzt, wo wir zu Hause arbeiten oder lernen sollen, werden wir meist leichter abgelenkt als am Arbeitsplatz oder in der Schule. Es kostet einiges an mentaler Energie, so genannte Störfaktoren auszublenden!

Doch je eher uns dies gelingt, desto besser und oft sogar schneller erledigen wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Die Konzentration auf eine Sache zu richten ist genauso, als würden wir mit einer Taschenlampe einen dunklen Raum betreten: Drehen wir den Lichtkegel enger, dann wird das Bild immer schärfer. Es ist jedenfalls einen Versuch wert, mit Hilfe dieser Vorstellung auf eine Sache zu fokussieren!