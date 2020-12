Die Distanzlernphase an der Handelsakademie Neunkirchen hält nach wie vor an. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und des neuerlichen Lockdowns muss man an HAK, Handelsschule und Aufbaulehrgang erneut auf „Homeschooling“ setzen. Auf Initiative von Schulleiter Wolfgang Ferstl werden aber nicht nur Rechnungswesen, Geschichte oder Mathematik via Computer unterrichtet – auch der Turnunterricht spielt eine wesentliche Rolle im „Distance Learning“. Angeleitet von Professorin Nina Gkourlias, kamen bereits einige Klassen der HAK in den Genuss einer Online-Stretching-Stunde.