Bestzeiten beim „Grünbacher Wadl“

Drei Stunden lang hatten die rund 70 Teilnehmer Zeit, so viele Leistungskilometer wie gewünscht zu sammeln – in den unterschiedlichsten Kategorien, darunter auch die „Familienwertung“ oder „Mensch mit Tier“. Letztere konnte etwa Alexandra Rudloff (14,37 Kilometer) vor Christian Putz und Silvia Eichberger (beide 4,4 Kilometer) für sich entscheiden.

In den Nordic Walking-Wertungen hatten Robert Putz (16,12 Kilometer) und Christine Zierhofer (11,15 Kilometer) die Nase vorne, beim Trailrun Johann Krumböck (Männer Altersklasse), Matthias Klaus (Allgemeine Klasse) sowie Florian Steiner (Jugend). Klaus konnte sich mit 36,24 Kilometern sogar den Tagessieg holen.

Bei den Damen hatten Judith Preiner (Trailrun Frauen Altersklasse), Susi Vegh (Allgemeine Klasse) sowie Lena Postl und Lina Pichelbauer (Trailrun Frauen Jugend) die Nase vorne – an Letztere ging wiederum der Tagessieg. „Vielen Dank an alle Heinzelmännchen, die notwendig sind, damit diese Veranstaltung gelingen kann“, so Organisator Steinwender bei der Siegerehrung am Sportplatz.

