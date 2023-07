Es glühen wieder der Asphalt und die Motoren

3,99 Sekunden. Das ist die magische Rekordzeit, die Peter Seebacher im Vorjahr mit seiner BMW-Maschine für die knapp 100 Meter auf der Peischinger Straße benötigte. „Mal sehen, ob sie heuer zu schlagen ist“, freut sich Franz Kaltenegger schon auf den großen Tag. Ab 9 Uhr werden sich aber nicht nur die diversen Motorräder im 54 Teilnehmer starken Feld matchen, sondern auch 54 Autos gegeneinander im Rennen um die schnellste Zeit antreten. „Das wird spannend, die Bandbreite der Gefährte am Start reicht von 3 bis 1.000 PS“, verrät der Organisator. Noch sind Startplätze zu haben. Sie kosten 54 Euro und Anmeldungen sind bis Donnerstag, 13. Juli, über die Homepage cultbikes.at möglich. Auf die Sieger wartet ein Preisgeld in der Höhe von insgesamt 1.000 Euro.

So wie im Vorjahr wird auch heuer für die Veranstaltung Eintritt verlangt. Der beträgt 10 Euro und ermöglicht den Besuch des ganzen Tages inklusive Sommerfest und der Konzerte von „Lee's Revenge“ sowie den „Alpenstones“ und des Auftritts von DJ „Waci“. Hinter diesem Namen verbirgt sich übrigens kein Geringerer als Markus Waclawek, Chef der Firma Schwarzott Reisen.

Eintrittskarten und Hubschrauberflug zu gewinnen

Zum zehnjährigen Jubiläum wurde überhaupt auf das Rahmenprogramm großer Wert gelegt: So gibt es für die Kinder eine Hüpfburg, ein Schätzspiel oder die Möglichkeit, einen Hubschrauberflug zu absolvieren. „Es sollte von Jung bis Alt wirklich für jeden Geschmack etwas dabei sein“, bewirbt Franz Kaltenegger die große Geburtstagsfete. Eine Fete, für die er der NÖN auch zehnmal zwei Eintrittskarten für eine Verlosung zur Verfügung stellt. Einfach ein E-Mail an redaktion.neunkirchen@noen.at mit dem Betreff „Cultbikes“ sowie Namen und Telefonnummer schicken. Auch ein Hubschrauberflug für zwei Personen wird unter den Einsendungen verlost.

Das Gelände selbst wird während des Rennens abgesperrt, die Peischinger Straße ist vom Friedhof bis zur Dorfstraße in der Ortsmitte für den Verkehr gesperrt. Los geht es bereits um 9 Uhr mit den Probeläufen, ab 13 Uhr steigt dann der Wettkampf.

Als Franz Kaltenegger vor zehn Jahren mit seiner Werkstatt in einem Kammerl in Peisching den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, war er als „One-Man-Band“ unterwegs. Vor fünf Jahren ist er dann in den neuen und vergrößerten Standort in die Peischinger Straße gezogen und beschäftigt dort mittlerweile neun Mitarbeiter, Tendenz steigend: „Ich bin sehr stolz und froh, dass alles so gekommen ist, wie ich es mir erträumt hatte.“ Neben diversen Modellen von Harley-Davidson-Maschinen bietet er seit heuer auch Vespas und E-Scooter zum Verkauf an.