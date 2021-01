Selbstgebastelte Ortsschilder sorgen für Schmunzeln .

Nachdem sich über Neujahr Unbekannte an den Ortsschildern in St. Corona am Wechsel zu schaffen gemacht und diese entwendet hatten, wurden provisorische, selbstgebastelte Tafeln angebracht. Diese sorgen für Erheiterung bei Anrainern und Gemeindespitze.