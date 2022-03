Benefizskifahren in der Erlebnisarena für die Kriegsopfer

Sich sportlich betätigen und dabei gleichzeitig Gutes tun: Das ist am kommenden Freitag, 11. März, in der Erlebnisskiarena St. Corona möglich, wenn zum ,,Skifahren für die Ukraine" geladen wird. Der gesamte Umsatz dieses Tages wird über „Niederösterreich hilft“ an Hilfsprojekte der Ukraine-Krise gespendet.

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl