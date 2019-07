NÖN: Herr Geschäftsführer, wenn man sich Schlagzeilen über St. Corona vor fünf Jahren ansieht, sind diese meist eher negativ. „Aus für Skigebiet“, „Schock in St. Corona“, um nur einige zu nennen. Heute sind sie überwiegend bis gänzlich positiv. Haben Sie sich das damals so erwartet?

Karl Morgenbesser: Nein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich hier so ein Projekt entwickeln würde, wo doch der Sommer eher nur ein Randthema war. Und dass sich ein zwölfmonatiges qualitativ gleichbleibendes Angebot entwickeln würde, war so nicht absehbar. Zu dieser Zeit war ich aber auch nur in der Zuseherrolle, bevor ich dann 2015 als Geschäftsführer aktiv wurde. Da habe ich schnell bemerkt, dass diese Schauermärchen – die Grundeigentümer spielen nicht mit, alle arbeiten gegeneinander – nicht stimmen.

Dass sich also eine neue Sommerrodelbahn, die Wexl Trails, ein Mini-Bike-Park, der Motorikpark und alles andere so entwickeln würden, haben Sie nicht geglaubt?

Morgenbesser: Nein. In der Grundplanung war mehr das Land beteiligt, ich war da noch nicht so involviert. Als ich es kennengelernt habe, war ich sehr motiviert, mitzuarbeiten. Und die „Wexl Trails“ sind ja überhaupt erst etwas später dazugekommen.

Zur Anfangszeit – 2014 – gab es sehr viele Kritiker, aktuell kaum. Wie gehen Sie generell mit Kritikern um?

Morgenbesser: Ich bin froh, dass es kritische Geister gibt, die den Status quo hinterfragen – andernfalls könnte man eh nichts weiterentwickeln. Wir müssen unseren Standort in Unternberg sicher noch besser für die Zukunft rüsten – sodass wir auch Krisensituationen oder Wetterkapriolen überstehen. Andererseits müssen wir in der Regionalentwicklung sicher auch den Ort St. Corona selbst stärken, das Projekt „Fernblick“ ist sicher ein guter Startschuss. Ich stelle mir hier einen attraktiven Kern mit Wohnungen und Wanderstartplätzen vor. Kritiker sagen oft, man dürfe nicht auf St. Corona vergessen – das tun wir auch nicht, wir nehmen auch diese Vorschläge sehr ernst.

Was ist Ihre Vision – wo sehen Sie die Familienarena St. Corona in fünf Jahren?

Morgenbesser: Wir wollen uns so positionieren, dass wir in Ostösterreich das Berg-Familien-Angebot schlechthin werden. Ich denke da nicht nur an die Familienarena, sondern auch an Mönichkirchen. Wir wollen uns als sanfter Ausflugsort zwischen Wien und Graz positionieren. Wichtig wird sein, die Bettenkapazität zu erhöhen, damit wir auch den internationalen Gast ansprechen können.

Und wie sieht es da beim Sport- und Gesundheitszentrum (SGZ) in Aspang aus?

Morgenbesser: Der Standort in Aspang ist gut aufgestellt, wir haben ein sehr breites Therapieangebot. Vor zehn Jahren hatten wir einen Physiotherapeuten in Aspang, heute haben wir über 20 Therapeuten am Standort mit unterschiedlichen Fachrichtungen. Da geht es eher darum, das zu stabilisieren. Meine Vision ist weniger, den Standort in Aspang noch weiter auszubauen, als südlich von Wiener Neustadt ein Therapie- und Fitnessnetzwerk zu schaffen.

Sie haben ein Projekt ins Leben gerufen, um den Wechsel als Region zu stärken, die NÖN berichtete darüber ja auch. Warum?

Morgenbesser: Ich merke, dass das Unternehmertum, Tourismus und das Leben bei uns am Wechsel miteinander verbunden sind, aber nicht in einen Rahmen gegossen sind. Was fehlt, ist ein Masterplan für die Region – und weil ich hier Unternehmer bin, aber auch privat hier lebe, zwei Kinder habe, ist mir das ein echtes Anliegen. Die Frage ist etwa: Wie viel Tourismus verträgt die Region? Was wollen wir? Das war die Überlegung dahinter.

Was macht den Wechsel für Sie zu einer lebenswerten Region?

Morgenbesser: Die Leute hier, die Topografie – man ist bald am Flughafen, am Neusiedlersee, man hat aber auch eine gute Infrastruktur hier. Die gute Mischung macht es aus.

Wie entspannt Karl Morgenbesser eigentlich?

Morgenbesser: Mit der Familie, beim Sporteln, oder wenn man das Handy mal weglegt.