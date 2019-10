Über 30 Jahre lang kümmerte sich Alfred Eckler als Amtsleiter um die Anliegen der Gemeindebürger – weil dieser nun seinen Ruhestand antrat, wurde die Stelle neu besetzt: Die 36-jährige Christine Bachler-Kronaus, die schon zuletzt geringfügig am Gemeindeamt tätig war, übernahm Ecklers Agenden. Während sie dort 30 Wochenstunden beschäftigt ist, unterstützt sie Petra Lechner (28 Jahre) 15 Stunden pro Woche.

Für Bachler-Kronaus ist die Arbeit am Gemeindeamt eine „wunderschöne Aufgabe“, die Tag für Tag eine andere sei: „Die Nationalratswahl war gleich ein ordentlicher Beginn“, muss die Amtsleiterin schmunzeln. Weil die Gemeinde eine recht kleine ist, sei ihr Arbeitsbereich auch ein entsprechend großer: „Das geht von der Buchhaltung über das Bearbeiten von Ansuchen bis hin zur Vorbereitung von Gemeinderatssitzungen“, berichtet Bachler-Kronaus aus ihrem Arbeitsalltag. Dass die Kollegen in den Nachbargemeinden zusätzlich sehr hilfsbereit seien, erleichtere auch die Anfangsphase: „Die Unterstützung ist wirklich sehr angenehm“, freut sich die 36-Jährige. Abseits ihrer Arbeit auf dem Gemeindeamt, welches sie von zuhause aus in Kürze zu Fuß oder mit dem Rad erreicht, widmet sich Bachler-Kronaus ihrer Tätigkeit als Pfarrgemeinderätin und Vermögensverwaltungsrätin.

Am Gemeindeamt St. Corona sind daneben noch zwei Gemeindearbeiter beschäftigt.