Ex-Waldhof: Nach Zerwürfnis verkündet Projektleiter Aus

Es war im Winter letzten Jahres, als TU-Professor Dietmar Wiegand auch gegenüber der NÖN große Vorhaben ankündigte: Die Movatoo GmbH, deren Geschäftsführer Wiegand ist, erwarb den einstigen Waldhof im Ortszentrum in St. Corona und stellte eine rund fünf Millionen Euro schwere Investition in Form eines touristischen Projektes in Aussicht. Nun dürfte das Projekt Geschichte sein: Wiegand kündigte gegenüber der NÖN seinen vollständigen Rückzug aus St. Corona an. Grund ist ein Zerwürfnis mit der Gemeinde.

War anfangs von Ferienwohnungen beziehungsweise -häusern die Rede, sollte zuletzt – in Anlehnung an den direkt daneben installierten Waldkunstpark – ein Waldkunsthotel errichtet werden. Doch man sei in St. Corona „seitens der Politik nicht erwünscht“, meint Wiegand. Im Rahmen eines Widmungsgespräches habe ihm die Gemeinde mitgeteilt, dass man „nicht einmal die 50 Betten“ des einstigen Waldhofes aufbauen dürfe – für Wiegand eine „Ohrfeige“, schließlich würde sich das „nie rentieren“. Er versteht die Welt nicht mehr: „Seit sechs Jahren arbeite ich an der touristischen Wiederbelebung von St. Corona, ich stehe für etwas Gutes, trotzdem hat man sich an keine Zusagen gehalten oder das Projekt unterstützt“, spart er nicht mit Kritik.

Mit der Gemeindeführung von St. Corona geht Wiegand jedenfalls hart ins Gericht – und unterstellt ihr, aus persönlichen Gründen gegen das Projekt zu sein: Zum einen verfolge die Familie des Bürgermeisters ja ein Hotelprojekt auf eigenem Grund, zum anderen wohne sein Stellvertreter unweit des Standortes.

Gemeinde sieht „zu wenig Untermauerung“

Naturgemäß ganz anders sieht die angesprochene Gemeindeführung das Projekt – Bürgermeister Michael Gruber (ÖVP) zufolge seien von Wiegand geforderte Umwidmungen „schlicht nicht machbar gewesen, weil wir damit gegen die Raumordnung verstoßen hätten“, wie er im NÖN-Gespräch sagt. Auch verweist Gruber auf den „sensiblen Bereich“, in dem das Projekt hätte entstehen sollen: „Wir als Gemeinde haben auch die Verpflichtung, auf die Anrainer zu schauen und uns die Frage zu stellen, ob ein solches Projekt auch für den Ort verträglich ist. Das ist nicht so easy.“ Konkrete Zusagen habe es nie gegeben, im Gegenzug sei Wiegand immer wieder „mit Ideen gekommen, auf ein konkretes Projekt verständigt haben wir uns nie“, so Gruber.

„Dieses sehr große Projekt mitten im Wohngebiet zur errichten steht im Widerspruch mit der Gesamtentwicklung des Ortes.“

Gerald Bachler, Vizebürgermeister

Persönliche Motive stellt der Bürgermeister in Abrede, gehöre das angesprochene Grundstück ja nicht einmal ihm selbst, sondern einem Familienmitglied: „Das ist ein Projekt, das von Erlebnisarena und ,eco plus‘ entwickelt wird und auf sehr soliden Füßen steht.“ Ähnlich sieht das Vizebürgermeister Gerald Bachler (ÖVP): „Dieses sehr große Projekt mitten im Wohngebiet zur errichten steht im Widerspruch mit der Gesamtentwicklung des Ortes.“ Dass die Gemeinde neuen Entwicklungen aber grundsätzlich aufgeschlossen sei, „sieht man eindrucksvoll an der Entwicklung des Ortes der letzten Jahre“. Überrascht zeigt sich der Vizeortschef übrigens auch von Wiegands Bezeichnung eines „Waldkunsthotels“ – davon höre er „zum ersten Mal“. Wiegand wiederum beteuert, dass dieser Themenschwerpunkt der Gemeindeführung „seit gut einem halben Jahr“ bekannt sei und nie mehr Informationen eingefordert worden wären.

Keine Zukunft im Ort hat Wiegand zufolge auch der zuletzt errichtete Waldkunstpark unweit des betroffenen Grunds. Die Installationen sollen abgebaut werden. Was mit dem Grund an sich passiert, wird laut Wiegand die Muttergesellschaft klären. Für den Park gebe es „mehrere Interessenten“.

