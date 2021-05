Ohne wesentliches Konfliktpotential präsentierte sich die Gemeinderatssitzung vergangenen Dienstag im Festsaal der Gemeinde unter Einhaltung der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen. Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen. Zufrieden zeigte sich Bürgermeister Wilhelm Terler (ÖVP) mit den Zahlen des Nachtragsvoranschlages: „Wir werden aller Voraussicht nach positiv abschließen und müssen mit einem Überschuss von 107.000 Euro die Rücklagen wahrscheinlich nicht angreifen.“ Bedenken äußerte FPÖ-Gemeinderat Robert Toder und meinte, dass es aufgrund der Pandemie auch auf übergeordneter Ebene wirtschaftliche Probleme gebe und die Lage nicht wirklich gut einschätzbar sei. Der Ortschef zeigte sich da optimistischer: „Die Gemeinde St. Egyden hat die Pandemie gut überstanden, Punkt, aus!“, fasste er zusammen, „wir haben gut gewirtschaftet, sodass wir mit großer Freude und Zuversicht in die Zukunft schauen können!“

Großes Lob gab es von Ortschef und FPÖ-Fraktion an Büro und Amtsleitung für „den professionellen und guten Umgang mit dem neuen und herausfordernden Buchhaltungssystem“. „In dieser Sache, Robert, bin ich komplett deiner Meinung“, schmunzelte Terler in Richtung Toder. Die Kosten des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens, die sich die Gemeinde St. Egyden mit der Gemeinde Würflach teilt, seien bedauerlicherweise gestiegen, berichtete der Ortschef. Glücklich sei er darüber nicht, aber Experten hätten aus Sicherheitsgründen Tiefenbohrungen empfohlen. „Da können wir im Endeffekt nicht aus“, räumte er ein, „es geht um die Sicherheit.“

Bau eines zweiten Löschteichs ist fix

Aus gegebenem Anlass – der Rauch des letzten Waldbrandes liegt sprichwörtlich noch in der Luft – wurden der Bau eines zweiten Löschteiches und die damit verbundenen Vertragsanbahnungen beschlossen.

Im Anschluss an die Punkte der Tagesordnung wurde nochmals über den Vorschlag von FPÖ-Mandatar Toder diskutiert, der den Bau eines Gehsteiges entlang der Puchbergerstraße von der Reihenhaussiedlung am Hohe Wandblick bis zur Bushaltestelle im Interesse der Schulkinder angeregt hatte (wir berichteten). „Man kann auch über das Feld gehen. Es ist zwar schon lange her, dass ich ein Kind war,“ schmunzelte der Ortschef, „ich kann mich aber erinnern, dass ich lieber durchs hohe Gras gegangen bin.“ Toder verwahrte sich außerdem gegen den Vorwurf seitens des Bürgermeisters, er habe auf die Gemeindearbeiter Druck ausüben wollen. Er bezog sich dabei auf die kürzlich geäußerte Kritik der FPÖ, die Errichtung des Wetterschutzes bei der Bushaltestelle beim Egydiplatz werde zu langsam fertiggestellt. „Ich übe Druck auf dich aus“, konterte er an die Adresse Terlers. Dieser wiederum gab zu bedenken, dass er diese Kritik weiterleiten müsse und merkte an, dass er das persönliche Gespräch in solchen Angelegenheiten für zielführender halte: „Hättest du mich bei der Gemeinderatssitzung gefragt, hätten wir uns das (die mediale Auseinandersetzung, Anm. d. Red.) erspart.“

Großes Lob sprachen Vizebürgermeisterin Christa Tisch und Bürgermeister Terler (beide ÖVP) den Mitarbeitern der Teststraße aus. Betont wurde dabei auch die gute Zusammenarbeit mit der SPÖ-Fraktion. Am Abend der Sitzung wurde die stattliche Zahl von 14.726 Tests erreicht. Ein Angebot seitens der Gemeinde präsentierte der geschäftsführende Gemeinderat Konrad Gruber (ÖVP): Seit heute, Donnerstag, wird die Registrierung der Handy-Signatur für die Bürger St. Egydens - sie ist u.a. die Voraussetzung für das elektronische Zertifikat des Grünen Passes – in der Gemeinde bereitgestellt. Interessenten mögen sich vorab bei der Gemeinde melden.