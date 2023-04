Pension: Langzeit-Leiterin nimmt Abschied von Justizanstalt Gerasdorf

Es liegt Abschied in der Luft. Der Schreibtisch im Büro der Anstaltsleiterin ist fast zur Gänze leer geräumt – und trifft Margitta Neuberger-Essenther, langjährige Leiterin der JA Gerasdorf, am Gang eine Bedienstete, gibt es wertschätzende Worte und eine Umarmung. „Alles Gute, haltet’s die Ohren steif“, ruft Neuberger-Essenther einer Mitarbeiterin nach. Es ist einer ihrer allerletzten Arbeitstage in 42 Dienstjahren, davon mehr als 20 in Gerasdorf. Und: Es ist ihr 65. Geburtstag.

Sie gehe „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Margitta Neuberger-Essenther. „Nach 42 Dienstjahren ist es durchaus Zeit, dass man seine Berufstätigkeit beendet und Platz für junge Menschen macht. Andererseits verbindet es mich mit Wehmut, weil mich mit dem Jugendvollzug und den Jugendlichen an sich sehr viel verbindet. Immerhin waren es doch 42 Jahre, in denen ich mich um sie kümmern konnte.“

Margitta Neuberger-Essenther: "Wir sind ja nicht dazu da, um Rache zu üben." Foto: Philipp Grabner

Das „Kümmern“ tat Neuberger-Essenther stets mit einem ganz speziellen Motto. „Kein Verständnis für die Tat, aber Verständnis für den Menschen“, pflegte sie so oder ähnlich stets zu sagen. Ob ihr das ab und an auch Kritik einbrachte – von Menschen, die das zu milde fanden? „Natürlich“, sagt die 65-Jährige, „es gab desöfteren Leute, die mit sehr viel Unverständnis reagiert haben.“ Trotzdem sei sie von ihrem Zugang überzeugt: „Wir sind ja nicht dazu da, um Rache zu üben, sondern es geht darum, in einer gewissen Zeit einen Freiheitsentzug durchzuführen, aber auch einen pädagogischen Ansatz zu verfolgen. Wenn ich jetzt aber ein gewisses Rachebedürfnis vor mir hertrage, dann kann ich ja nicht sinnvoll mit Menschen arbeiten.“

Dazu passt, wie Neuberger-Essenther ihren Führungsstil beschreibt: Sie sei geduldig, sagt sie, „weil ich darauf baue, dass Menschen sich nur dann weiterentwickeln oder verändern können, wenn man ihnen mit Ruhe und Respekt entgegentritt“. Das betreffe Insassen und Bedienstete.

Die Zeit hinter Gittern brachte „viele schöne Erlebnisse“, aber auch schwierige Zeiten. „Die schwierigsten Herausforderungen waren immer verbunden mit menschlichem Leid“, sagt Neuberger-Essenther und spricht von Suiziden und Todesfällen. Dem gegenüber stand „Dankbarkeit“, sagt sie: „Ein paar Mal habe ich es erlebt, dass Jungs bei der Verabschiedung gesagt haben: ,Danke, dass Sie auf mich geschaut haben.‘ Es tut gut, wenn man dafür Dankbarkeit erfährt.“ Angst, etwa vor Übergriffen, hatte sie nie: „In 41 Jahren ist mir nichts passiert.“

Künftige Ausrichtung sorgt für „gewisse Unsicherheit“

Dass Neuberger-Essenther just zu jenem Zeitpunkt, an dem die Zukunft des Hauses völlig offen ist, in die Pension tritt, macht den Abschied nicht leichter, gibt sie gegenüber der NÖN zu. „Mir wäre natürlich lieber gewesen, nicht so ein Vakuum zu hinterlassen. Und natürlich gibt es auch bei den Mitarbeitern eine gewisse Unsicherheit.“

Wie berichtet, hatte die Volksanwaltschaft im Vorjahr Kritik an der JA geübt. Den Bediensteten war zwar „großes Engagement“ zugeschrieben worden, bemängelt wurden aber der abgelegene Standort sowie der hohe Sanierungsbedarf. Eine interne Arbeitsgruppe, der auch die Anstaltsleiterin selbst angehörte, befasste sich daher mit der Zukunft der Einrichtung. Eine Absiedelung des Jugendvollzugs ist möglich, der künftige Schwerpunkt Gerasdorfs offen. „Meine Präferenz, so der Jugendvollzug wirklich wegfallen sollte, wäre eine Ausbildungs- oder Bildungsanstalt“, sagt Neuberger-Essenther.

Ich würde mich freuen, wenn wir keinen Häfndirektor für Jugendliche mehr brauchen! Margitta Neuberger-Essenther über ihren Job.

Schon in den letzten Jahren war die 65-Jährige bekannt dafür, Alternativen zu Haftstrafen für Jugendliche anzudenken. Zuletzt plädierte sie etwa für den vermehrten Einsatz der Fußfessel oder sozialpädagogische Einrichtungen. „Diese Überlegungen haben ja schon bei meinem Start hier begonnen, weil ich meinem Partner einmal gesagt habe: Ich würde mich wirklich freuen, wenn mein Job einmal obsolet ist. Wo wir keinen Häfndirektor mehr für Jugendliche brauchen.“

In der Pension will sich Neuberger-Essenther nun um ihre Familie, speziell um ihre beiden Enkerl, kümmern. Was sich hinter Gittern tut, wird sie trotz ihres Abschieds wohl noch aus erster Hand mitbekommen: Ihr Mann Gottfried leitet die JA in Schwarzau.

