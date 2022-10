„Prüfung“ der Justizanstalt Gerasdorf dauert noch an

Die Zukunft der Justizanstalt Gerasdorf (Gemeinde St. Egyden am Steinfelde) war am Rande auch Thema bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wie berichtet, hatte Volksanwältin Gaby Schwarz (ÖVP) im September zwar „großes Engagement des Personals“, aber auch viel Verbesserungsbedarf in der Anstalt, in der ausschließlich männliche Jugendliche und junge Erwachsene untergebracht sind, geortet. Kritisiert wurden u. a. die schlechte Erreichbarkeit und dass es am Wochenende keine Besuchszeiten gebe. Das Ministerium hatte daraufhin angekündigt, den Standort „überprüfen“ zu wollen.

FPÖ-Gemeinderat Robert Toder sprach sich nun in der Gemeinderatssitzung gegen den Vorschlag, inhaftierten Jugendlichen mehr Freigänge zu ermöglichen, aus: „Die Sicherheit der Bevölkerung steht für uns an erster Stelle.“ Die FPÖ lehne bei einer möglichen Auflassung des Jugendstrafvollzuges eine Anstalt für schwer kriminelle oder geistig abnorme Rechtsbrecher ab, so Toder.

ÖVP-Ortschef Willi Terler betonte, dass die Entscheidung über mehr Freigang nicht ihm obliege, es aber wichtig sei, Häftlinge schrittweise wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Er verneinte außerdem, dass erwachsene geistig abnorme Rechtsbrecher in der JA untergebracht werden sollten.

Seitens des Ministeriums verweist man auf NÖN.at-Anfrage darauf, dass „der Bedarf für eine Sonderstrafanstalt für jugendliche Straftäter:innen weiterhin gegeben ist“. Weiter heißt es: „Aktuell wird intern geprüft, ob für eine solche Sonderstrafanstalt auch andere, möglicherweise besser geeignete Standorte als Gerasdorf in Frage kommen könnten. Dabei fokussiert sich die Prüfung auch auf eine bessere Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und die technische Ausstattung der als Alternativen in Betracht kommenden Standorte. Ebenso werden die allfälligen Kosten einer möglichen Umsiedelung derzeit detailliert geprüft.“

Zur Frage des Abschlusses der Prüfung eines neuen Standortes könne daher derzeit noch keine Auskunft gegeben werden, so eine Ministeriumssprecherin.

