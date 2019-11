Die Freiwillige Feuerwehr übte in St. Egyden am Steinfeld für den Ernstfall. Danach konnte eine Spende für die Feuerwehrjugend entgegengenommen werden.

Ein Brand mit starker Rauchentwicklung und mehreren vermissten Personen – und das im Gebäude der Getreideübernahme auf dem Lagerhausgelände in Neusiedl. Exakt so lautete die Übungsannahme bei der Feuerwehr-Unterabschnittsübung des Feuerwehr-Unterabschnittes 4. Es galt unter anderem, die vermissten Personen zu suchen, das Feuer zu bekämpfen und die Wasserversorgung sicherzustellen. „Außerdem musste ein Kamerad, der laut Übungsannahme während des Einsatzes zusammenbrach, gerettet werden“, so Öffentlichkeitsbearbeiterin Manuela Manger.

Nachdem der „Einsatz“ erfolgreich beendet werden konnte, traf man sich zur Abschlussbesprechung, bei der der Obmannstellvertreter der „Stammtischrunde Karlwirt“, Michael Gablek, den Spendenerlös des „Fest im Woid“ an die Feuerwehrjugend überreichte. Die Gemeinde St. Egyden und geschäftsführender Gemeinderat Josef Fritz luden danach ins „Dorf Cafe“ zu einer Stärkung ein. „Unser Dank gilt der Stammtischrunde für die Spende, dem Betriebsleiter des Lagerhauses Karl Zusag sowie Jürgen Weisböck und David Weissenbacher, die die Übung ausgearbeitet haben“, so Manger abschließend.