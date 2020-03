Völlig ruhig ging die konstituierende Sitzung in der Schneeberglandgemeinde über die Bühne. Einzig bei der Anzahl der geschäftsführenden Gemeinderäte war man sich uneinig.

Josef Fritz oblag es, diese besondere Sitzung als Altersvorsitzender zu eröffnen und alle Gemeinderäte anzugeloben. Bei der anschließenden Bürgermeisterwahl wurde Wilhelm Terler (ÖVP) als einziger Kandidat vorgeschlagen. Er hat bereits in der Periode davor die Geschicke der Gemeinde geleitet und wird das auch die nächsten fünf Jahre tun. Terler wurde mit 18 von insgesamt 19 Stimmen gewählt.

FPÖ wollte sechs geschäftsführende Gemeinderäte

Uneinig war man sich dann bei der Frage, wie viele Mandatare in den Gemeindevorstand entsandt werden sollen. Die ÖVP schlug fünf Personen vor, in der Periode zuvor waren es sechs. Die FPÖ stimmte bei diesem Vorschlag nicht mit. "Es sieht so aus, als ob man uns keinen geschäftsführenden Gemeinderat geben möchte", so FPÖ-Mandatar Robert Toder Richtung Bürgermeister Terler. Dieser entgegnete, dass das nicht so sei. Gewählt wurden schlussendlich Josef Fritz, Konrad Gruber, Jürgen Pürzl (alle ÖVP), Christian Vinzenz (SPÖ) sowie Christa Tisch (ÖVP). Letztere wurde auch mit 17 Stimmen zur Vizebürgermeisterin gewählt. Die beiden anderen Stimmen entfielen auf Josef Fritz und Konrad Gruber (beide ÖVP).

Ehemalige Gemeinderäte geehrt

Die konstituierende Sitzung wurde von ÖVP-Ortschef Terler auch gleich als Bühne für einige Ehrungen genutzt. So wurden die ehemalige Vizebürgermeisterin Elfriede Gruber sowie die Ex-Gemeinderäte Heinz Weissenböck und Bruno Mayerhofer mit dem Ehrenzeichen in Gold sowie Johann Rumpler mit dem Ehrenring der Gemeinde ausgezeichnet. Harald Puffitsch erhielt das Silberne Ehrenzeichen.