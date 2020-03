„Elfi, Danke nochmal für alles, vor allem für deine Geduld!“ Mit diesen Worten verabschiedete ÖVP-Bürgermeister Wilhelm Terler seine scheidende Vizebürgermeisterin Elfriede Gruber im Anschluss an die Gemeinderatssitzung – und überreichte ihr das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde. Gruber geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Die Jugend hat ganz andere Ideen, das ist schon richtig so“, aber „wohlgefühlt hab‘ ich mich überhaupt nimmer“, erzählt sie der NÖN.

Gruber hat eine lange politische Laufbahn hinter sich: 1992 rief sie der spätere Bürgermeister Johann Wallner in sein Team, 2000 wurde sie geschäftsführende Gemeinderätin, 2005 Vizebürgermeisterin. In ihrer Ära wurde in der Gemeinde viel erreicht: Das neue Gemeindezentrum wurde gebaut, ein zwei-gruppiger Kindergarten und der erste Hort der Gemeinde wurden ins Leben gerufen, die ersten Computer in der Volksschule angeschafft. Damals herrschte „ein Klima von Freundschaft und Kameradschaft und gute Teamarbeit aller Gemeinderäte, egal welcher Fraktion“, blickt Elfi Gruber auf 15 Jahre Vizebürgermeisteramt zurück. Auch der Humor kam damals nicht zu kurz. Unter Bürgermeister Johann Wallner wurden beispielsweise die Faschingssitzungen eingeführt.

„Die Frauen haben immer eine Gruppe gestellt“, erinnert sich Gruber. „Einmal haben wir dem damaligen Bürgermeister Franz Aigelsreiter eine Hose auf den Leib geschneidert“, erzählt sie schmunzelnd. „Seids eh vorsichtig mit der großen Schere!“, bat dieser damals inständig. „Die Leute sind am Tisch gelegen vor Lachen“ erinnert sich Gruber.

Als Gemeindeleiterin der „Niederösterreichischen Frauen“ mit 70 Mitgliedern in ihrer besten Zeit ist sie stolz darauf, dass sie ihren Beitrag in der Gemeinde leisten durfte. Das Gemeindezentrum, das Ärztezentrum, das Kaffeehaus und die Schule nebeneinander, das war immer ihr Traum. Wichtig ist ihr, „dass sich da was bewegt hat“.

Am Ende ihrer politischen Laufbahn kann sie zurückschauen und sagen: „Da war ich dabei!“ Während Elfriede Gruber mit der NÖN über ihr politisches Wirken spricht, besucht Enkelsohn Andreas seine Oma. Dass sie „die beste Köchin ist“, erklärte er seinerzeit schon seiner Volksschullehrerin Maria Winkler.

Gruber: „In Ruhe Hobbies nachgehen!“

Die gelernte Bäuerin Elfi Gruber verbringt ihre bis jetzt knappe Freizeit mit ihren Kräutern, kümmert sich um ihren Schaugarten. Zahlreiche Kurse bei Kräuterpfarrer Weidinger und Willi Dungl vertieften ihre Kenntnisse in diesem Bereich. Der NÖN verrät sie ein Rezept für einen Suppenwürfelersatz: „Suppengrün roh faschieren, mit Maggikraut, Bohnenkraut und Estragon vermischen und mit Salz haltbar machen. Da erspart man sich die Suppenwürfel.“

Als Mitglied von „Natur im Garten“ erhielt sie für ihren Schaugarten mehrfach den „Goldenen Igel“. Neben ihrer Liebe zu den Kräutern ist es vor allem die Hinterglasmalerei, die sie fasziniert. Über hundert Bilder sind das Ergebnis dieser Leidenschaft, die sich nicht auf das stille Kämmerlein beschränkt: Sie brachte zahlreiche Kurse ins Dorf. Jeder, der wollte, konnte daran teilnehmen: Hinterglasmalerei, Seidenmalerei, Stoff und Porzellanmalerei standen zur Auswahl. „Ich schneidere mir meine Garderobe selbst: Jacken, Hosen, Kleider, Röcke!“ erzählt sie der NÖN voller Stolz über ihr größtes Hobby.

Auf die Frage, was sie mit ihrer Zeit nun anfangen wird, antwortet sie lachend: „Ich freu’ mich, dass ich meinen Hobbies in Ruhe nachgehen kann!“