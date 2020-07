„Meiner Kreativität entsprechend gehe ich zunehmend über die konventionelle Malerei hinweg. Von exzentrischer Gestaltung bis hin zu sehr farb- und formbetonten Werken!“ Das sagt Elfriede Kutzner, die neben der Floristik mit Blumen, Pflanzen, Möbeln, Lampen, Gefäßen, Vasen, Stoffen auch Gärten, Räume, Bühnen, Events, Hochzeiten und vieles mehr gestaltet. „Die kräftigen, gehaltvollen Farben meiner Arbeiten haben für mich die Bedeutung von Dynamik und Lebensfreude. Meine Bilder sind ausschließlich Ölbilder, wobei ich für Collagen Materialien wie Holz, Metalle, Stoffe, Blattgold und so weiter einsetze.“

Geboren wurde Kutzner 1960, heute arbeitet sie als Floristik- und Deko-Künstlerin sowie als Malerin in St. Egyden. Für sie ist das Leben „ein Konglomerat aus Fantasie und Wirklichkeit, versetzt mit einem Schluss Spontanität“, wie sie sagt.

In der Floristik ist die Formgebung ein spezielles Thema. Gezielt eingesetzte Bewegungsformen würden ein Objekt erst lebendig machen, ist sie überzeugt.

In Kutzners Atelier in St. Egyden am Steinfeld, welches man auch für Hochzeiten, Events, Produktpräsentationen und Fotoshootings mieten kann, findet darüber hinaus auch eine ständige Ausstellung statt. Aber auch als würdig-schöner Rahmen für befreundete Kulturschaffende, wie Andrea Fendrich, stellt die St. Egydenerin ihre Kunstwerkstatt zur Verfügung.

Diverse Ausstellungen in Österreich, Frankreich – etwa im weltberühmten Museum Louvre in Paris oder Cannes – zeugen von ihrem Erfolg.