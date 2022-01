Fahrerflüchtiger Lenker nach Kollision mit Radler ausgeforscht

Bei dem Unfall wurde ein 59-Jähriger leicht verletzt. Der Einheimische im Landesklinikum Wiener Neustadt ambulant behandelt. Die Polizei bat am Freitag um Hinweise, der fahrerflüchtige Lenker konnte in Folge ausgeforscht werden. Der 78-Jährige war laut Aussendung geständig und wird der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ereignete sich der Zusammenstoß, als der 59-Jährige gegen 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf der B 26 nach links abbiegen wollte. Er kündigte dies per Handzeichen an, wurde allerdings vom Außenspiegel eines rechts vorbeifahrenden Wagens gestreift. Der Lenker hielt kurz an, setzte danach aber seine Tour in Richtung Wiener Neustadt fort.

