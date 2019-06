Bei der aktuellen Zusammenkunft des Ortsparlamentes standen wichtige Punkte zu Beschlüssen an.

So war ein Nachtragsvoranschlag nötig, da mit dem Rechnungsabschluss ein Überschuss von 160.000 Euro anfiel und dieser im Voranschlag für das Jahr 2019 noch nicht in voller Höhe berücksichtigt war.

Thavonat

Einen weiteren Teil der eingearbeiteten Änderungen betrifft die geplante Auflösung der Orts- und Infrastrukturentwicklungs- KG, deren Ende mit Ende Juni geplant ist. „Insgesamt wurde der ordentliche Haushalt um 196.000 Euro nachgebessert, wobei ein erwarteter Überschuss von 169.500 für die Bedeckung einiger Vorhaben dem außerordentlichen Haushalt zugehen wird“, erklärt ÖVP-Ortschef Wilhelm Terler.

Der außerordentliche Haushalt wurde um die Vorhaben Einrichtung für Volksschule und Tagesbetreuungseinrichtung, Ausstattung einer fünften Kindergartengruppe, Erneuerung einer Tonanlage im Veranstaltungsbereich des Gemeindezentrums und dem Vorhaben Hochwasser-Rückhaltebecken in Schrattenbach, erweitert. „Es wurden da somit Änderung in der Höhe von 316.900 Euro vorgenommen“, so Terler.

Beide Haushalte wurden ausgeglichen dargestellt. Der ordentliche Haushalt weist Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 3.559.700 und der Außerordentliche Summen von 2.631.700 Euro aus.