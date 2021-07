Kurz vor Mitternacht wurden die vier St. Egydener Feuerwehren zu einem neuerlichen Waldbrand in den Föhrenwald gerufen – nicht aber zur den beiden „alten“ Einsatzadressen vom Samstag und Montag, wie die Feuerwehrplattform „Einsatzdoku.at“ in einer Aussendung festhielt: „Mitten im Wald brannte eine größere Fläche Unterholz. Das Feuer konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren aber rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Eine weitere Ausbreitung konnte verhindert werden.“

Seit heute, Dienstag, 9 Uhr, stehen Teams der Waldbrandgruppe 15 des Bezirksfeuerwehrkommandos Neunkirchen im Föhrenwald in Bereitschaft. „Diese Bereitschaften werden die nächsten Tage fortgesetzt, um zum einen angefachte Glutnester der drei letzten Brände, zum anderen bei einem neuen Brand rasch eingreifen zu können“, wird der Kommandant der Waldbrandgruppe 15, Marc Maierhofer, in der Aussendung zitiert.

In den vergangenen Stunden wurden zahlreiche Glutnester, welche wieder zu rauchen begannen, frühzeitig aufgespürt und abgelöscht. Weiters wurden an mehreren Stellen im Föhrenwald große Falttanks mit Wasser positioniert.

Während ein Team im Föhrenwald Dienst versieht, wurden die umliegenden Feuerwehren am Dienstagvormittag zu mehreren neuen Bränden alarmiert. Zwischen St. Egyden-Gerasdorf und Mollram geriet eine Wiesenfäche von circa zehn Quadratmetern neben der Fahrbahn in Brand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Zeitgleich gingen zahlreiche Notrufe über einen Feldbrand in Saubersdorf (St. Egyden) ein. Umgehend wurden weitere Feuerwehren zur neuen Einsatzadresse entsandt. In einem Getreidefeld kam es zu einem Brandausbruch. „Der Wind sowie die Trockenheit ließen den Brand rasch voranschreiten. Nur durch den schnellen Einsatz konnte ein großer Flächenbrand verhindert werden“, berichtete die „Einsatzdoku“. Und rund eine Stunde später kam es noch in Neunkirchen zu einem Brand eines Getreidefeldes. Dort trieben ebenfalls Wind und Trockenheit die Flammen voran. „Das Feuer konnte durch den Einsatz von mehreren Rohren rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden“, hieß es in der Aussendung.