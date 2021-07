Kritik der ÖVP

Bürgermeister Wilhelm Terler (ÖVP) kommentierte am 23. Juni beim ÖVP-Parteitag in St. Egyden die überparteiliche Zusammenarbeit mit der FPÖ wie folgt: „Mit Robert Toder suche ich die Kommunikation, mag es aber nicht, mir von ihm über die Zeitung ausrichten zu lassen, was ich zu tun habe.“ Er bezog sich dabei insbesonders auf die von Toder kürzlich geäußerte Kritik über die zu langsame Fertigstellung eines Bus-Wartehäuschens .

Diskussionen in Sitzungen

Die – aus der Sicht des Ortschefs – nicht in der direkten Kommunikation, sondern über die Medien geäußerte wiederholte Kritik an verschiedenen Punkten war desöfteren Thema in vergangenen Gemeinderatssitzungen. Die FPÖ-Mandatare Robert Toder und Gerald Marangoni wiesen diesen Tadel jedoch mehrfach zurück.