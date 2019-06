Im Gebiet Neunkirchen konnten die Wahlen in den Bäuerinnen-Gemeindevereinen erfolgreich abgeschlossen werden. Teilweise konnten auch wieder neue Gesichter für die Tätigkeit bei den Bäuerinnen gewonnen werden.

Beim Karl-Wirt in Saubersdorf fand nun die Generalversammlung des Vereins „Die Bäuerinnen in der Gemeinde St. Egyden“ statt. Gemeindebäuerin Michaela Haller-Meerkatz freute sich über die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste und der Mitglieder. Sie konnte bei ihrem Tätigkeitsbericht auf zahlreiche Aktivitäten, wie die jährliche Mithilfe beim örtlichen Erntedankfest und dem Besuch der Volksschule im Rahmen des Schulaktionstags, bei dem sie interessante Einblicke in ihre Betriebe geben, zurückblicken.

Bei der Wahl wurde Michaela Haller-Meerkatz in ihrem Amt als Gemeindebäuerin bestätigt. Die Ehrengäste, Kammerobmann Thomas Handler, Kammerobmann-Stv. Peter Rottensteiner, Bezirksbäuerin Karoline Ofenböck und Gebietsbäuerin Waltraud Woltron gratulierten dem neu gewählten Vorstand.