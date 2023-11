Parkplatz-Debatte: Saubersdorfer Betrieb fürchtet um Existenz

Seit fast 30 Jahren versorgt der Bauernladen Krenn seine Kundschaft mit regionalen Lebensmitteln. Eröffnet im Jahr 1995, hat der Betrieb in den letzten Jahren „einen sechsstelligen Betrag“ in das Geschäft investiert, wie Betriebsleiter Thomas Krenn sagt. Doch nun sieht der Unternehmer den Laden in seiner Existenz bedroht.

Stein des Anstoßes: eine Verkehrsverhandlung an der B 26, direkt vor dem Eingangstor des Bauernladens. Als sich Krenn erkundigte, worum es dabei gegangen sei, kam die Hiobsbotschaft: Fast zur Gänze müssten die aktuell vorhandenen Parkmöglichkeiten gestrichen werden. „Wir sind wirklich am Ende und wissen nicht, was wir machen sollen und wie es in Zukunft weitergeht“, meint Krenn. So tatsächlich alle Stellplätze fallen würden, „bedeutet das das Ende des Betriebes“, sagt er. Von der Politik fühlt sich der Unternehmer im Stich gelassen. „Alle wollen regional und nachhaltig einkaufen – und dann macht man so etwas und ruiniert Wirtschaftsbetriebe!“

Ganz ähnlich sieht Elisabeth Gruber die Situation. Sie betreibt vis-à-vis des Bauernladens ihren Friseursalon. „Ich habe viele auswärtige Kunden, die mit dem Auto kommen, aber auch gehbehinderte Menschen. Wir leben von dieser Kundschaft“, sagt sie. Seit Beginn der Debatte habe sie auch schon von Kunden gehört, dass sie sich nach einer neuen Friseurin umschauen. „Die fahren dann eben ins Einkaufszentrum, wo sie direkt davor einen Parkplatz haben.“ So die Parkplätze wegfallen, „können wir wohl alle zusperren“, spricht sie auch das benachbarte Radgeschäft an.

Kritik von SPÖ und FPÖ, Ortschef: „Nichts ist fix!“

Ihren Unmut über die Situation tut auch die Opposition kund. Sollten die Parkplätze ersatzlos gestrichen werden, „wäre auch der Fortbestand der Geschäfte massiv betroffen“, meint SPÖ-Mandatar Johannes Tinhof. Bei einer Neugestaltung der Straße brauche es „ausreichend Parkplätze vor den Geschäftslokalen“. Ähnlich die Reaktion von FPÖ-Gemeinderat Robert Toder. „Ohne Parkplätze besteht für die Betriebe die große Gefahr, Kunden und Umsätze zu verlieren.“ Beide üben Kritik an Ortschef Wilhelm Terler (ÖVP), der die Betroffenen im Vorfeld nicht informiert habe. „Ein Bürgermeister muss auch bei unangenehmen Themen den Kontakt mit den betroffenen Menschen suchen“, so Robert Toder.

Ebendieser zeigt sich ob der Aufregung und Kritik überrascht, sei doch aktuell „überhaupt nichts fix“, wie Wilhelm Terler beteuert. Er bestätigt, dass aufgrund von Beschwerden über mangelnde Sicherheit in dem Bereich eine Verkehrsverhandlung stattgefunden hat, nun warte man allerdings auf ein Verkehrsgutachten. „Also weiß man überhaupt nicht, was tatsächlich kommt.“ Für ihn sei klar, dass es weiterhin Parkplätze geben müsse, „das ist ja absolut logisch. Ich werde daher um jeden Parkplatz kämpfen“, so Terler. Andererseits habe er auch auf die Sicherheit zu achten: „Der Bereich ist sehr gefährlich und als Bürgermeister bin ich auch dafür verantwortlich.“

Dass er die Betroffenen nicht informiert habe, stellt er in Abrede – anfangs habe dazu gar keine Notwendigkeit bestanden, sei doch nicht klar gewesen, was bei der Verhandlung herauskomme. Mit einer Lösung rechnet er im neuen Jahr.