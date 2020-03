Hundert Jahre, das klingt für uns nach einer halben Ewigkeit! Am 19. Februar feierte Liselotte Birbaumer ihren 100. Geburtstag. Die NÖN durfte sie in ihrem Wohnhaus, in dem sie derzeit mit ihrer Tochter lebt, besuchen.

Die Jubilarin empfängt die NÖN in ihrem Wohnzimmer. Freundlich und bescheiden erzählt sie von ihrem erfüllten Leben. Gewissenhaft denkt sie über jedes Detail nach, eine Dame vom Scheitel bis zur Sohle. Am 19. Februar 1920 wurde sie in Waidhofen an der Ybbs geboren. Lebhaft erinnert sie sich an ihre Kindheit, an das große Haus, den wunderschönen Garten. Wenn sie davon erzählt, beginnen ihre Augen zu leuchten. Der Vater gründete in Wien einen Verlag, der vorwiegend Kunstkalender vertrieb, daher zog die Familie nach Wien. Dort durfte Liselotte Fromme, wie sie mit Mädchennamen hieß, als eines der ersten Mädchen in Wien ein Gymnasium besuchen. Der sogenannte „Frauenerwerbsverein“ ist heute ein Gymnasium am Gürtel. Nach dem Abschluss besuchte sie eine Lehrerbildungsanstalt und trat kurz darauf ihre erste Anstellung in der Schule in Saubersdorf an.

Der Zweite Weltkrieg war bereits ausgebrochen, als sie sich nach Gleiß, in der Nähe von Waidhofen, versetzen ließ. Dort lernte sie ihren 20 Jahre älteren, späteren Ehemann kennen, der sie als Direktor der nahen Schule in Rosenau inspizierte. „Dann entwickelte sich die Liebe“, erinnert sich Birbaumer. Gegen Kriegsende heirateten die beiden. Der älteste Sohn wurde 1945 geboren. Die Familie musste nach Kriegsende mit dem „Leiterwagerl und Baby über die Ennsbrücke zu Fuß zur Tante in die Ramsau flüchten“, erzählt sie. Bald darauf kamen zwei weitere Kinder zur Welt. Der Ehemann nahm verschiedenste Arbeiten an und wurde dann wieder als Lehrer in Waidhofen angestellt. Die Familie zog in Birbaumers Elternhaus, das sie mit mehreren Familien teilen musste. Ganz genau erinnert sich die Jubilarin noch an die Adresse: Plenkergasse 10.

Stets ein großes Herz für die Bildung

Die Familie zog es später nach Wien. Liselotte Birbaumer war zu dieser Zeit noch Hausfrau. 1955 kam das vierte Kind, eine Tochter, zur Welt. Alle Kinder durften ein Gymnasium besuchen. Bildung war und ist ein hoher Wert für die ehemalige Lehrerin. Birbaumer unterrichtete später in einer Hauptschule in Schwechat Englisch. Als der Ehemann in Pension ging, zog die Familie nach Saubersdorf und wohnte dort zuerst in der alten aufgelassenen Schule, in der Birbaumer anfangs als Lehrerin unterrichtet hatte.

Ehemalige Schüler und Kollegen – sie unterrichtete von 1967 bis 1980 in der Volksschule St. Egyden – erinnern sich an ihr großes Engagement und ihren Einsatz für die Kinder. Sie übersiedelte später in das Haus, in dem sie auch heute noch lebt.

Bis zum stolzen Alter von 85 Jahren pflegte sie den riesigen Garten mit den wunderschönen Blumen noch alleine, fuhr mit dem schweren Rasenmäher. Auch Musik, besonders ihr geliebtes Klavier, und Reisen waren ihr immer sehr wichtig. Nach ihrem Geheimnis für ein langes glückliches Leben befragt, antwortet sie: „Ich habe viel in der Natur und im Garten gearbeitet.“

Als die Tochter anmerkt, sie habe einfach immer ein bescheidenes Leben gelebt, betont sie: „Es ist uns immer gut gegangen!“ Steckt gerade in der Zufriedenheit mit einem erfüllten Leben das Geheimnis der Jubilarin? Nicht nur ihre Kinder und ihre sechs Enkerl und fünf Urenkerl können von ihr wohl einiges lernen...