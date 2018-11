Verena Mermers schriftstellerischer Höhenflug begann 2014 mit der Teilnahme beim Literaturwettbewerb Wartholz in Reichenau, wo sie es auf Anhieb unter die zwölf Finalisten schaffte und von Jessica Beer (Leiterin für das Literaturprogramm im Residenz Verlag) vor Ort entdeckt wurde.

1984 in St. Egyden am Steinfeld geboren, besuchte Mermer die Volksschule in Höflein und das Gymnasium in Wiener Neustadt. „Gedichte habe ich schon als Jugendliche geschrieben. Prosa kam erst viel später dran“, erinnert sich die Autorin. Seit ihrem Romandebüt „Die Stimme über den Dächern“ (2015, Residenz Verlag) erhielt sie zig Preise und Stipendien. Mermer ist auch im vierten Band der Viertel-Anthologien, die sich literarisch mit den sehr unterschiedlichen niederösterreichischen Regionen auseinandersetzen, in der Publikation „Mein Industrieviertel“ (2017, Literaturedition Niederösterreich) mit der Kurzgeschichte „Das Rotkehlchen“ vertreten.

"Ich habe gut ein Jahr intensiv recherchiert"

Am Dienstag präsentierte die Autorin im Literaturhaus Wien ihr neuestes Werk „Autobus Ultima Speranza“, wo sie moderne Arbeitssklaven, die WCs putzen und unsere Gurken pflücken, in den Mittelpunkt rückt. „Ich habe gut ein Jahr im Rahmen meiner Lehrertätigkeit in Cluj-Napoca in Rumänien intensiv für meinen Roman recherchiert. Am meisten zu diesem Buch beigetragen haben die Menschen, die vorerst in Geisterbussen, bald nach der Arbeitsmarktöffnung 2014 auch in zuverlässigeren Reisebussen, in Zugabteilen, auf Bahnhöfen, Busbahnhöfen, auf der Straße, in Dorfkneipen und Gemischtwarenläden ihre Geschichten mit mir geteilt haben“, so die Autorin.

Für Auszüge aus dem aktuellen Roman erhielt sie unter anderem das START-Stipendium für Literatur 2014, den Exil-Literaturpreis für Autoren mit Deutsch als Erstsprache 2016 und ein Aufenthaltsstipendium am Literarischen Colloquium Berlin 2017. Fazit: Es ist ein starkes, zeitgenössisches Buch, das zeigt, dass die österreichische Gegenwartsliteratur auch über den Tellerrand blickt.