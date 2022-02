Auch verurteilter Neonazi Gottfried Küssel bei Griechenwirt

Der Polizeieinsatz im (an sich ruhig gestellten) Lokal „Siga Siga“ in St. Johann vom Freitagabend sorgt für gehörigen Wirbel. Wie NÖN.at nun in Erfahrung bringen konnte, befand sich unter den über hundert Gästen auch Österreichs wohl bekanntester Rechtsextremer: Der bekennende und mehrmals (etwa wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung) verurteilte Neonazi Gottfried Küssel.

Küssel pöbelte Polizisten bei Amtshandlung an

Über das Netzwerk „Telegram“ verbreitete sich am Samstagvormittag ein Video, das Küssel dabei zeigt, wie er einen Polizisten anpöbelt. „Lassen Sie mein Essen in Ruhe – das schreckt sich vorm Fotoapparat“, sagt Küssel etwa zu einem Beamten, als dieser Aufnahmen von der Situation im Lokal macht. Die Landespolizeidirektion NÖ bestätigt auf NÖN.at-Anfrage die Anwesenheit Küssels. Er sei „wegen aggressivem Verhalten“ auch angezeigt worden, so die Auskunft der Exekutive.

Küssel, der im Jänner 2013 zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurde, besuchte seit Oktober 2020 immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.

