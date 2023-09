Traratrara! Musikkapelle feiert ihren 100. Geburtstag

Es war der 24. Februar 1923, wo die Gründungsversammlung der Musikkapelle der FF St. Valentin-Landschach erfolgte. Im Vereinslokal Gasthaus Johann Ehrenböck wurde eifrig geprobt und durch intensives Proben rückte die Musikkapelle bald zur Auferstehungsfeier aus. 1964 erfolgte die Umstellung der Instrumente auf Normalstimmung. 1969 wurde die Tanzkapelle „D’Landschacher Buam“ gegründet und 1976 wurden die Musiker neu eingekleidet und im gleichen Jahr erfolgte der erste Auftritt der Tanzkapelle „Valentinos“. Nach der Schließung des Vereinslokales im Gasthaus Ehrenböck im Jahr 1985 waren die Mitglieder der Musikkapelle veranlasst, ein neues Probelokal zu suchen. Man entschloss sich ein vereinseigenes Musikerheim zu bauen, das am 14. Juni 1987, nach 3.100 freiwilligen Arbeitsstunden mit Feldmesse, Frühschoppen und Ehrungen der Helfer und Gönner eröffnet wurde.

2008 erhielten die Musiker die heute bekannte Tracht, die im Rahmen eines Festkonzertes stolz der Bevölkerung präsentiert wurde.

„Die Musikkapelle bemüht sich seit Gründung, um die Aufrechterhaltung des musikalischen, österreichischen Kulturgutes und ist ein aktives Mitglied in der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Neunkirchen-Wiener Neustadt des NÖ. Blasmusikverbandes“, so Obmann Ernst Hummer.

Heute zählt die Musikkapelle 30 Musiker. Davon sind drei Musiker dieses Jahr zur Musikkapelle gekommen, davon haben zwei Jungmusiker auf der Trompete das Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich absolviert. Fünf Jungmusiker sind in der Musikschule in Ausbildung.

„Unsere jungen Musiker sind sehr engagiert. Unser Klarinettist Bernhard Grundtner (25) absolvierte heuer den Stabführerkurs des Österreichischen Blasmusikverbandes (ÖBV) und konnte nach erfolgreicher Prüfung das ÖBV-Stabführerabzeichen erlangen“, freut sich Kapellmeister Reinhard Hummer.

Tischreservierungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten werden unter den Telefonnummern 0699/10272316 oder 0664/75064964 erbeten.

Kapellmeister:

1923 - Peter Schiftner, 1925 Leopold Steiger, 1945 - Leopold Steiger, 1950 - Johann Milchram, 1957 - Eduard Hofer, 1962 - Dir. Johann Beck, 1967 - Alois Tagwerker, 1976 - Franz Bauer, 1995 - Reinhard Hummer.

Obmänner:

1923 – Leopold Steiger, 1945 – Julius Dorfstätter, 1947 – Franz Kohl, 1949 – Johann Bauer, 1958 – Franz Michram, 1960 – Ernst Hummer sen., 1961 – Franz Pirzl, 1962 - Alois Neunkirchner, 1967 – Ernst Hummer sen., 1998 – Helmut Ebner, 2013 – Ernst Hummer.

100-jähriges Festprogramm im Pfarrsaal St. Valentin:

Samstag, 23. September, 17 Uhr — Abend der böhmischen Blasmusik.

Sonntag, 24. September, 9.30 Uhr — Festmesse in der Pfarrkirche, danach bayrischer Frühschoppen mit der Musikkapelle Surberg-Lauter.