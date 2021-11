Stadt bietet ab sofort täglich kostenlose PCR-Testungen

In Kooperation mit der Apotheke zum Heiligen Leopold und der Permedio wurde es ermöglicht, in der Teststraße Eurosignal-Tritec gratis PCR-Tests abnehmen zu lassen. Und zwar Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr und Samstag und Sonntag von 7 bis 12 Uhr. Die Ergebnisse sollten nach etwa 24 Stunden da sein - mit dem Wechsel auf das Neunkirchner Labor sollten sich die Wartezeiten aufs Ergebnis ab sofort verkürzen.

,,Als Service für Bedienstete der Innenstadt haben wir heute eine neue Teststation in der Hauptplatzpassage in Betrieb genommen: im ehemaligen Glas Rigler bieten wir ab sofort täglich gratis Antigen-Tests von 7 bis 18 Uhr an", freut sich ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer.

Ein paar Zahlen: Derzeit werden etwa 1.500 Antigen-Tests pro Tag und etwa 300 PCR-Tests abgeliefert. Die Stadt testet 77 Stunden in der Woche, täglich 11 Stunden mit mehreren Teststationen. Etwa 70 Prozent der Getesteten kommen nicht aus Neunkirchen.