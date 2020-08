Mit musikalischen Beiträgen, der Ehrung ehemaliger Stadt- und Gemeinderäte sowie einigen Festreden beging das offizielle Neunkirchen am Montagabend das 100-jährige Jubiläum der Stadterhebung. Es sei ein „denkwürdiger Tag“, erinnerte Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) zu Beginn des Festaktes, welcher unter hohen Sicherheitsvorkehrungen im Turnsaal der Medienmittelschule stattfand. 1920 sei der Grundstein für jenes Neunkirchen gelegt worden, in dem die Bürger heute leben würden, so der Stadtchef in seinen Worten: „Seit 75 Jahren leben wir in Frieden, seit 65 Jahren in Freiheit. Seien wir stolz darauf“, so Osterbauers Appell.

Ministerin Tanner als Ehrengast

Neben einer hohen Anzahl an Abgeordneten zum Landtag, Bundesrat und Nationalrat durfte die Stadtspitze Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) als Ehrengast begrüßen. Tanner, die vor ihrem Antritt als Ministerin Landtagsabgeordnete in Niederösterreich war, hielt auch die Festrede. Sie lobte die Entscheidung der Stadt, diese Sitzung trotz der aktuellen Coronakrise unter hohen Sicherheitsstandards abzuhalten und betonte, dass die Städte und Gemeinden „wichtige Partner des Bundesheeres“ seien.

Grußworte kamen auch von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz und Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer (ÖVP). Letzterer meinte in Hinblick auf die anschließend geehrten früheren Stadt- und Gemeinderäte: „Eine Demokratie lebt von der Vielfalt ihrer Meinungen. Jeder einzelne von euch hat sich für die Stadt eingebracht.“

Mit Ehrengaben bedacht wurden anschließend nicht nur frühere Gemeinderatsmandatare, sondern auch die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen-Peisching, die heuer ihr 140-jähriges Bestehen begeht. „Ich bin stolz auf euch, bitte bleibt‘s so“, meinte Bürgermeister Herbert Osterbauer zu Kommandant Johann Brandstätter.

Bläserquartett spielte auf

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Bläserquartett des 1. Neunkirchner Musikvereines. Unter den Gästen weilten unter anderem auch: Die Nationalräte Christian Stocker (ÖVP) und Zorba Süleyman (Grüne), die Landtagsabgeordneten Christian Samwald (SPÖ), Jürgen Handler (FPÖ), Helga Krismer (Grüne) sowie GVV-Präsident, Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ), Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ), Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne), die Altbürgermeister Margit Gutterding und Felix Rigler, Bezirkspolizeikommandant, Oberstleutnant Johann Neumüller, Rot Kreuz-Bezirksstellenleiter Gregor List, Neunkirchens Ex-Vizebürgermeister Martin Fasan sowie BH-Bürodirektor Peter Hollendohner und viele andere mehr.

Eine ausführliche Nachlese zur Festsitzung bringt die NÖN Neunkirchen in ihrer Printausgabe am Mittwoch!