Kinder in Lebensgefahr: Stadt unterstützt Erste Hilfe

„Der Umgang mit Notfällen bei Kindern unterscheidet sich in einigen wichtigen Aspekten von dem bei Erwachsenen“, erklären ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und Organisator und Initiator Büroleiter Thomas Rack zur Bedeutung eines solchen Spezialkurses. So ist die Anatomie bei Kindern anders, sie können ihre Bedürfnisse und Symptome nicht bzw. nicht so gut artikulieren und ihr Verhalten in Notfallsituationen kann unberechenbar sein. Bei Medikamenten muss man außerdem auf die richtige Dosierung achten. Der Kurs ist eine wichtige Maßnahme, die hilft, im Notfall, der ja eine Stresssituation darstellt, richtig und schnell zu reagieren.

Der Kurs wird am 16. September von 8 bis 16 Uhr im Städtischen Sporthaus abgehalten.

Es sind jeweils 16 Kursplätze für Personen, die ihren Wohnsitz in Neunkirchen haben vorhanden, die Kurskosten belaufen sich auf 52,88 Euro davon werden 50 Prozent von der Stadtgemeinde übernommen. Die Kurse sind auch für Arbeitgeber verwendbar – aber auch, um erworbene Kenntnisse aufzufrischen. Anmeldungen sind noch bis 8. September per Mail an thomas.rack@neunkirchen.gv.at möglich.