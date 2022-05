NÖN-Diskussion: Stadtmarketing und App sollen Neunkirchen pushen

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Die innerstädtische Wirtschaft und die Politik stehen vor einem gemeinsamen Neustart. Das war das Ergebnis eines Diskussionsabends, zu dem die Stadt gemeinsam mit der NÖN Neunkirchen am Mittwochabend in den Festsaal der Mittelschule geladen hatte. Rund 60 Zuhörer, darunter viele Unternehmer, bekamen dabei nicht nur interessante Pläne präsentiert, sondern überraschten auch mit innovativen und realisierbaren Ideen. Ganz getreu dem Motto „Die Innenstadt neu denken“, unter dem die Veranstaltung, die von NÖN-Redaktionsleiter-Stellvertreter Philipp Grabner moderiert wurde, stand.

Weg vom Citymanager Richtung Stadtmarketing

Am Podium saßen mit Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer, den Stadträten Peter Teix (ÖVP), Andrea Kahofer (SPÖ) und Gemeinderat Willi Haberbichler (FPÖ) Vertreter der Parteien. Hatten sich diese im Wahlkampf 2020 noch alle gemeinsam für die Einrichtung eines Citymanagers stark gemacht, so sieht die Sache knapp drei Jahre später schon anders aus. Denn nur mehr SPÖ und FPÖ möchten diese Aufgabe in die Hand von einer Person legen. ÖVP und Grüne hingegen tendieren zu einem Gremium eines Stadtmarketings.

„Denn die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht“, so Peter Teix. Viel mehr sei es besser, diese Aufgaben einem Team zuzuteilen, „das Ideen bündelt, das als Ansprechpartner für die Wirtschaft dient und wo zugearbeitet werden kann“. Andrea Kahofer hätte diese Aufgaben gerne von einer Person übernommen, „allerdings müssen im Vorfeld ganz klar die Ziele abgesteckt werden, etwa in welche Richtung sich die Stadt entwickeln will. Will sie Erlebnis- oder Einkaufsstadt sein?“ Dieses Ziel müssten Wirtschaft und Politik definieren. Die Sommerbühne und die vielen Veranstaltungen seien zwar toll, aber insgesamt für die Entwicklung des Handels zu wenig. Für Haberbichler ist die Installierung eines Citymanagers vor allem eine Geldfrage: „Der kostet im Jahr 80.000 Euro und braucht noch einmal ein Budget von 100.000 Euro, um etwas bewegen zu können. Generell ist ein Citymanager aber eine gute Sache!“

Auch Unternehmer Mancy Knöbel, der einst Obmann des Unternehmervereins „Aktive Wirtschaft“ war, plädierte für einen solchen Manager: „Du brauchst einen leitenden Kopf, der sich um alles kümmert. Sonst bringt das nichts!“ Als Beispiel führte er ÖVP-Stadträtin Christine Vorauer an, die mit viel persönlichem Einsatz einen Bauernmarkt am Holzplatz auf die Beine gestellt habe. Differenzierter sah die Positionierung Apotheker Lorenz Linsmayer: „Wir haben die wichtigen Geschäfte in der Innenstadt verloren, die kann auch ein Citymanager nicht wiederbringen.“ Als Beispiel nannte er etwa Glas Rigler in der Hauptplatzpassage. Der Zug der Zeit gehe in Richtung Nachhaltigkeit: Mancy Knöbel oder Elektro Zöger führte er als Best Practice-Beispiele an, wo persönliche Beratung an erster Stelle stehe, es aber auch die Möglichkeit gebe, Dinge reparieren zu lassen. Andrea Kahofer warf ein, dass ein Citymanager schon Nischen bespielen könne, „die Politik müsste halt diese Unternehmen fördern“.

Cityapp als Werbeturbo, Kritik an Kommunikation

Aufhorchen ließ Peter Teix dann mit der geplanten Einführung einer eigenen Cityapp. Ein Projekt, das alle begrüßten, aber mit Erstaunen vernahmen, weil sie zum ersten Mal davon hörten. Spätestens mit Jänner soll die App verfügbar sein und alle Infos rund um Neunkirchen bieten. Ein breiter Teil davon soll auch der Wirtschaft zur Verfügung stehen: „Wir wissen ja oft gar nicht, was wir eigentlich alles für Geschäfte in Neunkirchen haben.“

Kritik an mangelnder Kommunikation zwischen Stadtgemeinde und Wirtschaft ließ Unternehmerverein-Obmann-Stv. Rudi Grubich laut werden: „Es wird nicht miteinander geredet. Mir kommt vor, dass jeder irgendwie sein Ding macht.“ Man laufe teilweise gegen Wände. „Lasst eure Farben weg, es geht um die Menschen“, appellierte er an die Politiker, das große Ganze dahinter zu sehen. Worte, die auf kritische Selbstreflexion bei Teix und Kahofer stießen. Hier müsse man sich sicher selbst bei der Nase nehmen und es sei Nachholbedarf gegeben. Man wolle diese Kommunikation in Zukunft wieder verstärken. ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer, der im Publikum saß, bekräftigte, dass jeder jederzeit in sein Büro zu einem Gespräch und Kaffee kommen könne: „Wenn er eine gute Idee dabei hat, dann ist mir das noch lieber.“

Die hatte auch Steffi Schuster von der Neunkirchner Sparkasse. Sie erzählte, dass sie bei ihrer Übersiedelung nach Wiener Neustadt eine Willkommens-Tasche mit Infos auch zur Wirtschaft bei der Tür gehabt hätte, in Neunkirchen dies aber nicht der Fall gewesen sei. Ein Input, der nun auch hier umgesetzt werden soll.

Wie es mit kleinen Dingen geht, Sympathie zu erzeugen, brachte Willi Haberbichler in die Runde: „Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber alleine schon, wenn jedes Geschäft eine Schale mit Zuckerl aufstellt, kann das schon helfen. Die Kinder greifen beim Einkaufen zu, erinnern sich beim Erwachsenwerden daran und gehen vielleicht leichter dann wieder aufgrund dieses positiven Erlebnisses in die Stadt zurück.“

Verkehr war nur ein Randthema

Ein Thema kam natürlich ebenfalls zur Sprache: Die Verkehrssituation in der Stadt: „Es hapert an der Erreichbarkeit“, kritisierte einmal mehr Unternehmerverein-Obmann Herbie Auer, der gleichzeitig ankündigte, sein Amt im Herbst zurücklegen zu wollen: „Wir haben nur mehr 36 zahlende Mitglieder. Für eine lange Einkaufsnacht sind das zu wenige Betriebe, als dass so eine Veranstaltung einen Sinn ergeben würde.“ Dennoch wird zur Freude der Zuhörer eine stattfinden: Nämlich anlässlich der Feierlichkeiten zu „100 Jahre Niederösterreich“ am Freitag, den 24. Juni.

„Früher, wenn die Mutter zu uns gesagt hat, dass wir nach Neunkirchen einkaufen fahren, dann war das etwas für uns. Heute spürst du die Bezirkshauptstadt in Aspang nicht mehr“, gab Karl Polzer aus dem Publikum zu bedenken. Mahnende Worte, die Neunkirchen wieder zu dem machen sollen, was es einmal war: eine Einkaufsstadt mit einer pulsierenden Innenstadt.

Aussprache notwendig

