Neunkirchner Patch- und Quiltrunde präsentiert neue Arbeiten

Nach vier Jahren Pause treten die Damen der Neunkirchner Patch- und Quiltrunde mit ihren Arbeiten wieder an die Öffentlichkeit. Unter dem Titel „Stoffzauber“ präsentieren die Damen von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. November, zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr (Sonntag bis 17 Uhr) in der Stadtbücherei ihre neuesten Werke.

Zu sehen sind große und kleine Decken, Wandteppiche, Pölster und kleinere Teile. „Patchwork wurde schon vor 3000 Jahren in Zentralasien praktiziert und später in Europa und Amerika verbreitet und ist bis heute eine kreative und nachhaltige Art, alte Stoffe zu recyceln und individuelle Werke zu schaffen“, so Gerti Gmeiner.

Am letzten Ausstellungstag. am Sonntag, 19. November, findet die Verlosung eines Quilts statt. Der Reinerlös wird dem Schwarzataler Social Club gespendet.