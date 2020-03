Seit knapp 30 Jahren gibt es die Landesaktion „Stadterneuerung in Niederösterreich“ bereits. Seit diesem Jahr ist auch Ternitz Teil des Projektes. Mit Ideen der Bevölkerung soll die Stadt weiterentwickelt werden.

Nicht nur die Politik soll an der Zukunft der Stadtgemeinde arbeiten – auch die Bürger sollen zu Wort kommen. So sollen in den kommenden Wochen und Monaten Projekte zu den Themenschwerpunkten Soziales und Freizeit, Ortskernbelebung und Wirtschaft, Mobilität und Umwelt sowie Kultur und Kooperationen erarbeitet werden. Seitens der Politik steht den kreativen Köpfen aus der Stadt Gemeinderat Erik Hofer (SPÖ) zur Seite. Er wird den gesamten Prozess des Projektes begleiten. „Unsere Heimatstadt zukunftsfit zu machen und zu erhalten ist nicht Aufgabe Einzelner – hier sind alle Bürgerinnen und Bürger gefordert, dies unter Einbindung aller Generationen“, so Hofer.

Kick off-Veranstaltung´im Kulturhaus

Voll und ganz hinter dem Projekt steht SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. „Um weiterhin in allen Bereichen vorbildhaft sein zu können, sind eine professionelle Stärken-Schwächen-Analyse, eine punktgenaue Zielvereinbarung und ein konkreter Maßnahmenplan zur Zielerreichung unerlässlich“, so der Stadtchef. Für ihn ist aber vor allem eines wichtig: Die Einbindung der Bevölkerung: „Es wäre geradezu fahrlässig, für die Entwicklung unserer Heimatstadt auf die in der Bevölkerung bestehende Expertise zu verzichten!“

Die Kick off-Veranstaltung zur Ternitzer Stadterneuerung findet am 21. April, ab 18 Uhr, im Kulturhaus im Stadtteil Pottschach statt.