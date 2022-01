Stadtgemeinde erweitert Testzeiten

Mit 17. Jänner erweitert man in Ternitz die Testkapazitäten am Hans Czettel-Platz 2. So kann man sich ab heute an sechs Tagen die Woche auf das Coronavirus testen lassen:

Montag, 18.00 - 20.00 Uhr

Dienstag, 07.00 - 10.00 Uhr

Mittwoch, 18.00 - 20.00 Uhr

Donnerstag, 18.00 - 20.00 Uhr

Freitag, 18.00 - 20.00 Uhr

Samstag, 08.00 - 10.00 Uhr

Möglich sind sowohl Antigen- als auch PCR-Tests. Mitzubringen sind eine E-Card sowie ein Lichtbildausweis.



Informationen und eine erste Bilanz zu den neu installierten behördlichen Walk-In-Teststraßen im Kulturhaus Pottschach sowie der Bezirkshauptstadt Neunkirchen gibt es in der kommenden Printausgabe der NÖN Neunkirchen.