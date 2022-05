Neunkirchens Stadtmarketing soll 2023 starten

Werbung

Im Zuge der Diskussion zur Zukunft der Innenstadt, zu dem Stadt und NÖN zuletzt geladen hatten, war die Idee erstmals von der ÖVP und den Grünen der Öffentlichkeit präsentiert worden: Ein eigenes Stadtmarketing soll sich zukünftig auch um das wirtschaftliche Fortkommen der Innenstadt bemühen.

„Eine Gruppe soll sich um Veranstaltungen kümmern und Ideen für eine Attraktivierung der Innenstadt gemeinsam mit den Wirtschaftsreibenden erarbeiten“

Herbert Osterbauer

Wie aber soll dieses Gremium in der Realität aussehen? „Eine Gruppe soll sich um Veranstaltungen kümmern und Ideen für eine Attraktivierung der Innenstadt gemeinsam mit den Wirtschaftsreibenden erarbeiten“, so ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer auf Nachfrage. Er würde sich wünschen, dass dieses Büro außerhalb des Rathauses, aber in der Innenstadt angesiedelt ist. Ein Objekt habe er dafür bereits ins Auge gefasst. Ein Gesamtverantwortlicher soll das Stadtmarketing, „oder wie es dann auch immer heißen mag“, so Osterbauer, leiten. Diese Person soll sich idealerweise gut mit der Wirtschaft auskennen, aber kein Politiker sein. Ein Beirat aus der Wirtschaft und ein Gremium aus der Politik werden begleitend im Hintergrund arbeiten.

Bereits am 7. Juni hat der Bürgermeister ein internes Treffen mit Wirtschaftstreibenden, die sich zuletzt für ein Fortkommen der Stadt stark gemacht haben, arrangiert: „Dort werden wir über alles reden und Pläne erarbeiten!“

Wenig vom Stadtmarketing hält die SPÖ: „Es gibt eh schon ein Veranstaltungsteam im Rathaus“, so Stadtrat und Klubobmann Günther Kautz. Er befürchtet, dass damit in Zukunft „indirekt noch mehr Werbung für die ÖVP gemacht wird“.

